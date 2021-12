Stephen Ferreira eliminado no Open da África do Sul

O golfista português Stephen Ferreira falhou esta sexta-feira o acesso às últimas duas voltas do Open da África do Sul, torneio pontuável, este ano, apenas para o Sunshine Tour, que está a decorrer no Gary Player Country Club.

A prova, à semelhança dos anos anteriores, pontuaria igualmente para o Circuito Europeu, mas há uma semana, com o aparecimento na África do Sul de uma nova variante da covid-19, a organização retirou o torneio do calendário do DP World Tour e a maioria dos jogadores europeus regressou a casa, ficando o torneio a contar apenas para o Sunshine Tour.

Entre os jogadores portugueses que integravam o 'field' inicial do Open da África do Sul, Ricardo Melo Gouveia, Pedro Figueiredo e Ricardo Santos voltaram para a Europa e Stephen Ferreira, neto de portugueses e residente no Zimbabué, permaneceu, falhando hoje o 'cut' fixado nas 143 pancadas, três acima do Par.

Ferreira completou a primeira volta ao traçado (Par 72) com 74 pancadas e entregou um segundo cartão com 77, concluindo os 36 buracos com um agregado de 151 'shots', sete acima, e na 105.ª posição do 'leaderboard', empatado.

O sul-africano Oliver Bekker, por sua vez, lidera a prova com um total de 132 pancadas (65+67), 12 abaixo do Par, e três de vantagem sobre os compatriotas Justin Harding e Neil Schietekat.