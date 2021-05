Stephen Ferreira em sentido ascendente no Cape Town Open

O golfista português Stephen Ferreira assinou este sábado, na terceira ronda, a sua melhor exibição no Royal Cape Golf Club (Par 72) e subiu ao 43.º lugar do Cape Town Open, torneio pontuável para o Challenge Tour.

O profissional nascido no Zimbabué, mas descendente de um avô português, concluiu a penúltima volta do torneio com 70 pancadas, duas abaixo do Par, graças a birdie nos buracos 1, 9 e 18 e um bogey (uma acima) no segundo green.

Depois de passar o cut no limite, deixando para trás Ricardo Melo Gouveia, o outro representante nacional que disputou o Cape Town Open, Stephen Ferreira, de 29 anos, contabiliza agora 214 pancadas (71+73+70), duas abaixo do Par.

A liderança do torneio dotado de cerca de 170 mil euros em prémios monetários é liderada pelos sul-africanos Neil Schietekat e Jacques Blaauw e o espanhol Santiago Tarrio, todos com um agregado de 205 shots (-11).