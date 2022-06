Stephen Ferreira joga qualifying do British Open na Escócia

Stephen Ferreira tem andado nos últimos meses um pouco abaixo do radar mediático português, embora, apesar de tudo, se mantenha no top-50 da Ordem de Mérito do Sunshine Tour, a primeira divisão do golfe sul-africano.No entanto, o português do Zimbabué vem agora para a Europa jogar mini-circuitos de profissionais no Reino Unido, para tentar a sua sorte no Challenge Tour, a segunda divisão europeia e, quem sabe, merecer de novo um convite da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) para o Open de Portugal at Royal Óbidos."Vim para o Reino Unido para jogar a final da fase de qualificação para o The Open Championship (o British Open), no dia 28 de junho (na Escócia). Depois disso, irei jogar alguns torneios nos mini tours Clutch Pro Tour e TP Tour. Estou também a solicitar alguns pedidos de convites para torneios do Challenge Tour", disse Stephen Ferreira a Record.O TP Tour é constituído por eventos de um dia e serve apenas para rodar, mas o Cluch Pro Tour já tem em jogo alguns convites para torneios do Challenge Tour. Talvez por não residir em Portugal, Stephen Ferreira não tem sido alvo dos convites que a FPG atribui a portugueses em torneios do Challenge Tour, mas em 2020 ainda conseguiu por meios próprios um convite para a Irlanda do Norte, antes de arrancar um top-30 no Open de Portugal.Este ano o Challenge Tour, a segunda divisão europeia, começou exatamente com seis torneios na África do Sul, oferecendo uma oportunidade única para Stephen Ferreira brilhar e tentar a sua sorte neste circuito.Mas apesar de ter obtido um bom 15.º lugar (com 13 pancadas abaixo do Par) no SDC Open, em março, não esteve bem nos outros eventos em que participou, falhando o cut no Dimension Data Pro-Am, Bain's Whisky Cape Town Open, Jonsson Workwear Open e no Limpopo Championship.Houve também três eventos sul-africanos do DP World Tour, a primeira divisão europeia, e os resultados foram encorajadores, com um 32.º posto (-1) no Joburg Open e um 35.º lugar (-12) no MyGolfLife Open hosted by Pecanwood, falhando apenas o cut no Steyn City Championship. Mas como o português de 30 anos não é membro do DP World Tour, nem sequer aparece no ranking deste circuito principal.Em contrapartida, essas três boas classificações contaram para a Ordem de Mérito do Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana, e ajudaram-no a terminar a temporada de 2021/2022 no 50.º lugar da Ordem de Mérito, com 27 torneios disputados, destacando-se um total de três top-15.O top-50 garantiu-lhe automaticamente o cartão para a época de 2022/2023, iniciada em maio. Desde então, jogou cinco torneios e colocou-se no 47.º posto do ranking."O início da nova temporada tem sido positivo e estou contente com o lugar que ocupo na Ordem de Mérito. Estou igualmente satisfeito com o meu jogo. Sinto que os resultados ainda não mostraram o meu bom jogo, mas sei que é uma questão de tempo até haver um clique", acrescentou o profissional da Titleist.O Sunshine Tour terá agora uma paragem de seis semanas, daí a sua decisão de viajar ao Reino Unido, de onde é natural a sua namorada, Lauren, aproveitando para jogar na Europa.Para trás ficaram dois top-30 no Sunshine Tour: um 26.º lugar (+2) no FBC Zim Open – o seu Open do Zimbabué – e um 29.º lugar (-2) no KitKat Group Pro-Am, já neste mês de junho. Falhou dois cuts e foi ainda 49.º (+4) no Sishen Classic."Tenho estado a jogar de forma consistente e estou a trabalhar imenso na noção de gestão do campo. A ideia é limitar os erros. De cada vez que me vejo em dificuldades, a preocupação passa a ser em sair dali com oportunidade de salvar um Par ou, na pior das hipóteses, sofrer um bogey", explicou.É uma atitude um pouco diferente para um jogador que normalmente gostava de arriscar. Por vezes era penalizado por isso. Mas Stephen Ferreira informou ainda que efetuou alguns ajustes técnicos que estão ainda a ser consolidados."Andava há uns tempos a lutar com o meu putting e mudei algumas coisas que trouxeram-me outra confiança. Começando pelo ‘grip’, que era muito grande e não me deixava ter sensações no momento em que a face do taco acompanha a pancada. Também mudei o meu ‘set up’, porque as minhas mãos ficavam atrás quando estava a fazer-me à bola. Agora estou a colocá-las um pouco mais à frente e isso ajudou-me tremendamente", especificou.No início do ano, mesmo a terminar a época transata, Stephen Ferreira dissera a Record que os planos para a nova temporada consistiam em "terminar no top-20 do Sunshine Tour, trabalhar mais no ginásio para ganhar mais capacidade física e tentar a sorte no DP World Tour".Com a confiança no putting a recuperar, não serão objetivos impossíveis, sobretudo o top-20. Em 2019/2020 estabeleceu um recorde nacional ao terminar a época no 33.º lugar da Ordem de Mérito, num ano em que disputou 22 torneios no Sunshine Tour, alcançando três top-10. Foi a melhor classificação de sempre de um português no ranking sul-africano.Este ano, o Sunshine Tour terá ainda pela frente 16 torneios, pelo que esta vinda à Europa poderá motivar ainda mais o português do Zimbabué a novos recordes pessoais e nacionais quando regressar à África do Sul.