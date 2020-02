O jogador português Stephen Ferreira mantém-se em bom plano no Pro-Am da África do Sul, prova do circuito challenge de golfe, tendo esta sexta-feira terminado a segunda volta no quarto posto.

Apesar de ter baixado um lugar em relação à primeira ronda, Stephen Ferreira continua com uma prestação positiva, tendo hoje completado o percurso de Outeniqua em 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, num dia em que efetuou sete birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), um bogey (uma acima) e um duplo-bogey.

Stephen Ferreira conta com um agregado de 132 pancadas (64 registadas no campo de Montagu e 68 hoje), encontrando-se a cinco pancadas do duo que lidera o torneio, formado pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout e pelo espanhol Santiago Tarrio Ben, jogadores que ocupavam na quinta-feira as primeira e segunda posições, respetivamente.

Muito distante das posições cimeiras está Ricardo Melo Gouveia, que hoje fez uma volta em 76 pancadas (quatro acima do par do campo de Outeniqua), fechando o segundo dia no 170.º lugar, com um agregado de 151 pancadas.