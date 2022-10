Stephen Ferreira marca posição no Sunshine Tour

Stephen Ferreira terminou no grupo dos 44.º classificados o Fortress Invitational, um torneio de 8.500 euros em prémios monetários, integrado no Sunshine Tour. Totalizou 215 pancadas, 1 abaixo do Par do Ebotse Links, em Benoni, na África do Sul, após voltas de 68, 75 e 72. Recebeu um prémio de 546 euros.

O português do Zimbábue, que joga no principal circuito de profissionais sul-africano, começou o torneio às portas do top-10, mas não deu seguimento ao bom primeiro dia.

Com uma volta inaugural de 68 (-4), Stephen Ferreira colocou-se inicialmente entre no 12.º posto (empatado). No entanto, com voltas subsequentes 75 e 72, teve de contentar-se com um top-45, entre os 137 participantes.

O jogador de 30 anos está na 36.ª posição da Ordem de Mérito do Sunshine Tour, numa época de 2022/2023 em que tem conseguido bons resultados: foi 6.º classificado (-6) no VOG Highland Gates, no final de agosto, e obteve um 2.º lugar (-10) no SunBet Challenge – Wild Coast, no final de setembro, já depois de ter passado por Royal Óbidos para jogar o Open de Portugal, no qual falhou o cut (+4). Antes deste 44.º posto (-1) no Fortress Invitational, tinha sido 63.º (+8) no VOG St Francis Links.

O vencedor do Fortress Invitational foi o sul-africano Pieter Moolman com 202 (68+67+67), -14, um resultado que permitiu-lhe empatar com o seu compatriota Jayden Schaper (65+67+70). No ‘play-off’ Moolman garantiu o cheque principal de 13.500 euros com um birdie, enquanto Schaper não conseguiu melhor do que o Par na ‘morte-súbita’. Foi o primeiro título de Moolman no Sunshine Tour e elevou-o ao 7.º lugar da Ordem de Mérito.

O próximo torneio do Sunshine Tour será o Blue Label Challenge, já no próximo dia 12, no Gary Player Country Club, em Sun City, com 14 mil euros em prémios monetários. É o segundo torneio com o ‘prize-money’ mais elevado até dezembro, pelo que será uma boa oportunidade para Stephen Ferreira somar pontos valiosos para o ranking.