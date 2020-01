Stephen Ferreira segue em 28.º em challenge na África do Sul

O português Stephen Ferreira segue no grupo dos classificados em 28.º lugar do Limpopo Championship, prova circuito 'challenge' de golfe, que decorre na África do Sul, ao terminar esta quinta-feira a primeira volta com 68 pancadas.

Stephen Ferreira segue empatado com outros 21 jogadores, com quatro pancadas abaixo do par do campo (72).

Ricardo Gouveia, o outro português em prova, segue na posição 182, empatado com outros sete jogadores, depois de hoje ter marcado 76 pancadas.

O torneio, da segunda divisão do golfe europeu, é liderado pelo sul-africano Daniel van Tonder, que hoje marcou 63 pancadas.