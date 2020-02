Stephen Ferreira termina Open da Cidade do Cabo em 27.º lugar

O golfista português Stephen Ferreira terminou este domingo o Open da Cidade do Cabo no 27.º lugar, ao completar a quarta e última volta com um total de 284 pancadas, quatro abaixo do par do campo.

Na derradeira ronda, Stephen Ferreira entregou um cartão com 73 shots, depois de anotar quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), três bogeys (uma acima) e um duplo bogey (duas acima).

O português fechou a participação no torneio pontuável para o Challenge Tour empatado com outros nove golfistas.

O Open da Cidade do Cabo foi conquistado pelo sueco Anton Karlsson, com um agregado de 274 pancadas, 14 abaixo do par do campo, o que lhe valeu um prémio de 36.000 euros.