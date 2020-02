Stephen Ferreira termina Pro-Am da África do Sul no 51.º lugar

O golfista português Stephen Ferreira terminou este domingo na 51.ª posição o Pro-Am da África do Sul, prova do circuito challenge, com um agregado de 284 pancadas, depois de ter descido 41 posições em relação a sábado.

Depois de ter estado abaixo das 70 pancadas nas duas voltas iniciais (64 e 68), Stephen Ferreira marcou hoje 76 shots, mais três do que na volta de sábado.

Hoje, o português entregou um cartão com 76 pancadas (seis pancadas acima), com dois birdies (uma abaixo), cinco bogeys (uma acima) e um triplo bogey (três acima).

O golfista português, que terminou empatado com outros cinco jogadores, arrecadou um prémio monetário de 1.962,41 euros.

O torneio foi ganho pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout, que concluiu com 264 pancadas, e recebeu um prémio no valor de 58.503,28 euros.