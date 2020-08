Stephen Ferreira vai jogar o Open de Portugal at Royal Óbidos

Stephen Ferreira vai jogar pela primeira vez um torneio do European Tour na Europa e logo no país que sempre representou, ou seja, Portugal, apesar ter nascido em Harare, no Zimbábue, e de nunca ter residido na terra do seu avô materno.





O jogador de 28 anos foi convidado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) – e aprovado pela PGA de Portugal – para competir pela primeira vez no Open de Portugal at Royal Óbidos, de 17 a 20 de setembro, um torneio de meio milhão de euros em prémios, que conta simultaneamente para as classificações do European Tour e do Challenge Tour."Tenho boas notícias, pois consegui o convite para o Open de Portugal e já tornei-me sócio da PGA de Portugal (e, consequentemente da FPG)", disse Stephen Ferreira à Tee Times Golf, em exclusivo paraO profissional que reside em Harare, poderá, assim, cumprir o plano delineado que tinha anunciado a Record na passada terça-feira, de viajar para o Reino Unido para a semana, disputar alguns torneios do Jamega Pro Golf Tour e depois vir para o Open de Portugal, seguindo-se o torneio de profissionais do Campeonato Nacional Absoluto Audi, no Oporto Golf Club, em Espinho.Entretanto, o interesse da FPG e os bons resultados do início do ano nos três torneios sul-africanos do Challenge Tour poderão colher agora benefícios porque na noite de quarta-feira Stephen Ferreira recebeu um email a perguntar-lhe se estaria interessado em disputar o Open da Irlanda do Norte, de 3 a 6 de setembro, no Galgorm Spa & Golf Resort, em Ballymena.A resposta foi, obviamente, afirmativa, pelo que será mesmo o único português a jogar o torneio de 200 mil euros em prémios monetários. Ricardo Melo Gouveia também tinha entrada direta no Open da Irlanda do Norte, mas preferiu, naturalmente, disputar o Masters da Andaluzia, de 1,25 milhões de euros em prémios, de categoria superior, ou seja, do European Tour, para o qual recebeu um convite.A intenção de Stephen Ferreira é, depois desta série de eventos em setembro, no Reino Unido e em Portugal, encontrar uma residência no Algarve e competir a partir de novembro no Portugal Pro Golf Tour."O Stephen é bom jogador, é português e claro que a PGA de Portugal tem muito gosto em tê-lo com sócio. Temos a necessidade de ter mais e melhores jogadores em Portugal e o Stephen enquadra-se nesse perfil. Espero que seja um "role model" (exemplo) para os nossos jogadores mais jovens», comentou Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal.«Já pedi hoje a licença de federado para ele», acrescentou Nelson Cavalheiro, que é também o atual campeão nacional de seniores.Stephen Ferreira é, neste momento, o terceiro português melhor classificado no ranking mundial e no ranking olímpico. É também o melhor golfista nacional na Corrida para Maiorca, a hierarquia do Challenge Tour, a segunda divisão europeia. No Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana, onde tem competido, tem o seu cartão garantido para a época de 2021/2022, depois de ter encerrado, pela primeira vez, uma temporada (a de 2019/2020) no top-40, um recorde nacional.No Open de Portugal at Royal Óbidos irá jogar apenas o sétimo torneio do European Tour da sua carreira e nesta primeira divisão europeia a sua melhor classificação foi um 69.º lugar (empatado) no Joburg Open de 2017, em Joanesburgo, com 286 pancadas, 1 abaixo do Par, somando voltas de 67, 71, 73 e 75.Jogar o Open de Portugal era um sonho de longa data, que agora irá concretizar-se e que deixará orgulhosa a sua família. O seu avô materno nasceu perto de Vidago, mas aos 18 anos mudou-se para o Malawi. Foi aí que nasceu a mãe de Stephen e manteve sempre a nacionalidade portuguesa, passando-a depois para o filho. Como nos disse orgulhosamente Stephen Ferreira: «Tenho passaporte português e nunca tive outro».