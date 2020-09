Steven Brown defende título perante Fleetwood e nove portugueses

O golfista inglês Steven Brown vai regressar a Vilamoura para defender o título do Portugal Masters, que vai decorrer entre quinta-feira e domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde Tommy Fleetwood e nove portugueses vão marcar presença.

Depois de conquistar o primeiro título do European Tour no traçado algarvio (Par 71), Steven Brown, de 33 anos, garantiu a permanência no principal circuito europeu e esta temporada, desde o regresso da competição, após a paragem devido à covid-19, já conquistou um quinto lugar no English Championship, uma vaga entre os 31.ºs classificados no Celtic Classic e o 10.º lugar, empatado, no Andalucia Masters.

Tal como o inglês que chega ao Algarve a atravessar um bom momento de forma, o jogador norte-americano John Catlin, campeão no último domingo no Real Club de Valderrama, em Sotogrande, Espanha, também integra a lista de inscritos da 14.ª edição do evento português, dotado de um milhão de euros em prémios monetários, que irá contar igualmente com o regresso do inglês Tommy Fleetwood.

O campeão da Corrida para o Dubai em 2017, e uma das estrelas da seleção europeia na última edição da Ryder Cup, vai disputar o Portugal Masters pela sexta vez, primeira desde 2016, após ter registado alguns bons resultados esta época, sobretudo o segundo lugar, empatado, no Abu Dhabi HSBC Championship, a 11.ª posição, empatado, no Ómega Dubai Desert Classic e o 18.º posto, empatado, no México Classic do WGC.

A última vitória do 16.º classificado do ranking mundial, detentor de cinco troféus do European Tour, foi no Nedbank Golf Challenge, em 2019, o seu segundo triunfo da Rolex Series e que o levou a terminar a temporada como número dois na Corrida para o Dubai.

Além de Steven Brown, Tommy Fleetwood e John Catlin, o Portugal Masters terá ainda a participação do espanhol Jorge Campillo, campeão do Qatar Masters, em março, do francês Joël Stalter, que ganhou o Euram Bank Open, em julho, do sul-africano Brandon Stone, vencedor do Scottish Open em 2018 (Rolex Series), e do dinamarquês Thorbjorn Olesen, campeão do Italian Open em 2018 (Rolex Series), antes de se estrear na Ryder Cup.

Os antigos campeões do evento português Lucas Bjerregaard (2017), Álvaro Quiros (2008), Steve Webster e Alexander Levy (2014) vão igualmente a jogo num evento que irá decorrer sem público e integra o Iberian Swing do European Tour, juntamente com Andalucia Masters e o Open de Portugal, agendado para a próxima semana, em Óbidos.

A representar as cores nacionais vão estar Pedro Figueiredo e Ricardo Santos, os únicos portugueses membros do European Tour em 2020, Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Santos Silva, Vítor Lopes e o amador Pedro Lencart Silva.

Depois dos 13 golfistas portugueses em 2017 e dos dez em 2019, esta será a maior participação nacional no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde o recorde no torneio é partilhado por Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, quando integraram o top-5 em 2017, com 14 pancadas abaixo do Par do campo.