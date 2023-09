Suecos dominam segundo dia do BMW PGA Championship

O BMW PGA Championship de golfe, cuja segunda ronda decorreu esta sexta-feira, em Wentworth (Inglaterra) passou a ter clara liderança sueca, com Ludvig Aberg e Sebastian Soderberg nos dois primeiros lugares.

O dinamarquês Marcus Helligkilde, que comandava na quinta-feira, ainda tem uma possibilidade de responder nesta ronda, já que foi um dos que não concluiu o percurso por falta de luz natural, tendo quatro pancadas por executar e duas de atraso.

Ao segundo dia deste torneio, que decorre até domingo, no Surrey, e é a quarta etapa das Rolex Series do DP World Tour, as posições de topo ainda estão indefinidas, com os suecos a totalizarem 134 pancadas (-10 que o par), à frente de quatro adversários por uma pancada apenas e de outros três, incluindo Helligkilde, por duas.

O cut projetado prevê momentaneamente 67 jogadores para seguir em frente para sábado, mas a lista ainda pode sofrer alterações, quando se completar a segunda ronda.