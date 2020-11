Susana Ribeiro admite que 2020 deixou a desejar  

Um ano depois de ter efetuado a sua melhor temporada de sempre, Susana Ribeiro viveu um 2020 mais atribulado, com escassa competição, e, após de falhar o cut no Open de Espanha, reconheceu que a sua época internacional não foi do seu agrado.



«A época de 2020 ficou muito aquém das minhas expectativas em vários aspetos. Em primeiro lugar, em relação aos torneios que iria jogar este ano (e que a pandemia impossibilitou) e, por outro lado, pela minha performance», admitiu à Tee Times Golf em exclusivo para Record.



«Senti que trabalhei muito e os resultados não apareceram em competição. É frustrante quando sentimos confiança à partida para as provas e as coisas não acontecem como esperamos. Mas este desporto é assim e também é isto que faz-nos continuarmos a tentar vezes sem conta», acrescentou.



No Andalucia Costa Del Sol Open De España, que concluiu-se neste Domingo, a história foi a mesma. A vice-campeã nacional de profissionais terminou no grupo das 83.ª classificadas, com 157 pancadas, 13 acima do Par do South Course do Real Club De Golf Guadalmina, em Marbelha, após voltas de 80 e 77.



O torneio encerrou o calendário do Ladies European Tour (LET), a primeira divisão europeia no setor feminino e, por isso mesmo, por ser a prova final, elevou para o dobro os seus prémios monetários para o dobro, fixando-se em 600 mil euros.



O Open de Espanha foi ganho pela dinamarquesa Emily Kristine Pedersen, com 273 pancadas, 15 abaixo do Par, após voltas de 68, 71, 68 e 66. Bateu a espanhola Nuria Iturrioz por 4 pancadas e embolsou um prémio de 90 mil euros. Foi o seu terceiro título consecutivo e o quinto da sua carreira. Com apenas 24 anos, é uma estrela em ascensão.



Há um ano, Susana Ribeiro passou o cut pela primeira vez em eventos do LET exatamente neste torneio, mas a lista de 96 inscritas era muito mais forte este ano e o cut estabeleceu-se em 8 pancadas acima do Par.



«Não considero que tenha jogado tão mal para o resultado que apresentei. Faltaram-me fazer birdies nos dois dias», frisou a portuguesa de 30 anos.



«No primeiro dia só joguei nove buracos, debaixo de chuva intensa e, por isso, o torneio foi suspenso e só recomeçou no dia seguinte, sendo forçada a jogar 27 buracos. Na manhã desse segundo dia cometi muitos erros nos nove buracos que me restavam e isso custou-me 6 acima do Par. À tarde joguei muito bom golfe mas, mais uma vez, sem fazer birdies», lamentou-se.



Com efeito, a ex-tetracampeã nacional só converteu 1 birdie em 36 buracos e o tempo também não ajudou: «O campo estava com um setup muito exigente, muito comprido e as condições pesadas devido à chuva dificultaram ainda mais esse aspeto».



Isso não impediu-a de ficar favoravelmente impressionada com o South Course do Real Club De Golf Guadalmina que jogou pela primeira vez: «O campo é espetacular, está em excelentes condições, é bastante estratégico e comprido, com greens bastante modulados e, de facto, aquele buraco 10 é simplesmente lindo, mesmo paralelo ao mar».



Se a vontade de voltar é evidente, também pretende repetir a experiência de convidar a ex-tricampeã nacional, Mónia Bernardo, para servir de sua caddie: «A Mónia já tinha vindo comigo à Escola de Qualificação em Marrocos e gostei muito da presença e da ajuda dela. Somos muito amigas e isso acaba por deixar-me bastante à vontade. Gosto muito da Mónia e sei que dá sempre 200% para ajudar-me no que precisar».



Para 2021, Susana Ribeiro não tem planos porque «ainda não há calendários» internacionais no setor feminino. De qualquer modo, o objetivo será sempre fazer melhor do que em 2020, ano em que terminou no 70.º lugar da Ordem de Mérito do Ladies European Tour Access Series (a segunda divisão europeia), com dois top-40 em apenas dois torneios disputados. Competiu também no Santander Golf Tour (circuito profissional espanhol), exatamente nos mesmo dois torneios, mas este ano não se fez sócia do circuito, pelo que nem surgiu no ranking.



A nível nacional, a sua época termina nesta semana que agora entra com o último torneio de 2020 da PGA de Portugal no Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves.



Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record