Susana Ribeiro com caddie de luxo em Mónia Bernardo

Susana Ribeiro vai encerrar esta semana a sua época internacional no Andalucia Costa Del Sol Open De España que começa já nesta quinta-feira, em Marbelha e conta com um apoio de peso ao seu lado.

A vice-campeã nacional de profissionais convidou para a função de caddie a sua amiga e treinadora Mónia Bernardo, um ano depois de ter alcançado neste mesmo torneio o seu melhor resultado de sempre em torneios do Ladies European Tour (LET), a primeira divisão europeia no setor feminino.

Susana Ribeiro, de 30 anos, parece estar confiante e escreveu nas redes sociais: "estou a preparar-me para a ação de quinta-feira e não me canso das vistas deste campo de golfe".

A ex-tetracampeã nacional de profissionais referia-se ao South Course do Real Club De Golf Guadalmina, em Marbelha, o palco do Open de Espanha deste ano, depois de em 2019 a prova ter passado por outro campo das redondezas, o Aloha Golf Club.

A 18.ª edição do torneio que encerra o calendário do LET de 2020 elevou este ano o total de prémios monetários para o dobro, de 300 mil para 600 mil euros e não admira que estejam presentes, entre as 96 participantes, três jogadoras que já terminaram épocas na primeiro posição do ranking e uma vintena de competidoras que já ganharam torneios do LET.

A concorrência será ainda maior do que no ano passado e já não seria nada mau se Susana Ribeiro lograsse uma prestação parecida com a de 2019, quando passou o cut e terminou no grupo das 32,ª classificadas, com 290 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 73, 74, 70 e 73.

Para ajudá-la, Susana Ribeiro chamou a madeirense Mónia Bernardo, treinadora no Sheraton Pine Cliffs no Algarve, que nos seus tempos de jogadora também passou o cut num torneio do LET e que detém três títulos de campeã nacional de profissionais, o último dos quais averbado em 2014.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record.