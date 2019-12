Susana Ribeiro com recorde no Open de Espanha

Susana Ribeiro encerrou a época de 2019 com a sua melhor prestação de sempre em torneios do Ladies Europan Tour (LET), a primeira divisão do golfe profissional europeu feminino."Fiquei muito contente com a minha classificação, como deve imaginar, pois é o primeiro cut que faço no LET. Joguei este torneio no ano passado e na altura fiquei bastante longe de consegui-lo", disse a tetracampeã nacional à Tee Times Golf (teetimes.pt), em exclusivo para, após terminar o Open de Espanha no grupo das 32,ª classificadas, entre 96 participantes.Susana Ribeiro viveu em 2019 a sua melhor época de sempre. Tal comoOnline deu conta na semana passada, conquistou pela quarta vez em cinco anos o Campeonato Nacional PGA Solverde, terminou o Santander Golf Tour (circuito profissional espanhol) no 7.º lugar do ranking e agora carimbou a sua melhor exibição de sempre entre a elite europeia."O ‘field’ estava forte", sublinhou a jogadora do Skip Golfe, referindo à lista de inscritas, que contou também com algumas jogadoras que já competiram no famoso LPGA Tour, o circuito da América do Norte, o mais poderoso do Mundo."Fico contente por ter terminado o ano desta forma. Foi o meu último torneio de 2019. A Escola de Qualificação do LET é em janeiro e vou ter algum tempo para prepará-la", referiu a portuguesa de 29 anos.Susana Ribeiro passou o cut à vontade, com 2 pancadas de segurança sobre o limite, e terminou o Andalucía Costa del Sol Open de España, de 300 mil euros em prémios monetários, com um total de 290 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 73, 74, 70 e 73 ao Aloha Golf Club, em Marbella."Este ano sabia que tinha de ter um bom começo, ao contrário do ano passado que comecei logo com 5 acima do Par e andei sempre a correr atrás do resultado. E foi o que fiz. Estive muito regular e fiz muitos pares. Foi pena não ter feito mais birdies, mas os putts não quiseram nada comigo nos primeiros dias. Também é verdade que os greens são ondulados e rápidos e tive alguma dificuldade em adaptar-me à velocidade certa, mas mantive a calma nos momentos de maior pressão. Isso é uma das coisas em que tenho vindo a trabalhar e ainda tenho de melhorar bastante. Como o ‘field’ era muito forte, sabia que teria de fazer um bom resultado e não vacilar. Não poderia dar-me ao luxo de duplos e triplos como às vezes acontece", declarou a portuense residente em Belas.E se era esse o objetivo, foi alcançado pois não sofreu nenhum duplo ou triplo. Sofreu 11 bogeys em quatro voltas, mas (quase) compensou-os com 9 birdies."Apesar de ter cometido alguns erros e de sem eles poder ter alcançado um top-10 – e isso será algo a apontar para o futuro –, o meu objetivo foi atingido, pois não ia com uma expectativa de classificação, queria fazer quatro boas voltas e foi o que fiz", salientou.Susana Ribeiro agradeceu nas redes sociais à Real Federação Espanhola de Golfe o convite que lhe foi cedido pelo segundo ano seguido. Sem ele não teria sido possível jogar num evento desta importância.Um trabalho de diplomacia que começou há alguns anos com a insistência de Manuel Agrellos [ex-presidente da FPG] junto da federação espanhola e que tem sido bem prosseguido pela própria jogadora, pela simpatia que sempre manifesta durante o evento, sobretudo no seu contacto com os amadores convidados da organização.A embaixadora da TAP Air Portugal nos circuitos femininos de golfe sonha, no entanto, com uma altura em que não dependa de convites e possa jogar por direito próprio no LET. Daí que já pense na Escola de Qualificação, em janeiro, em Málaga, onde terá a companhia da compatriota e amiga Leonor Bessa."Não estou longe de conseguir o nível que quero, mas tenho de preparar bem a Escola para estar em mais torneios e não só neste Open de Espanha. No início da semana, observando a concorrência, comecei mais duvidosa, o que é habitual em mim. Mas ao longo da semana, como fui vendo o meu jogo a evoluir, e olhando agora para trás, numa perspetiva geral destes quatro dias, penso que não estou muito longe de conseguir estar lá e de jogar ao mais alto nível. É uma conclusão que posso tirar", disse.Da mesma opinião é Nelson Cavalheiro, um dos melhores treinadores portugueses, que desde setembro deste ano é o novo presidente da PGA de Portugal."Esta semana estive no Open de Espanha feminino, a acompanhar (e no saco) a Susana Ribeiro. Susana, a tua performance esta semana não me deixa dúvidas de que o teu lugar é no LET. Parabéns ao Nuno Campino (treinador da jogadora) pelo trabalho que fazem em conjunto. Temos, de facto, bons profissionais treinadores e jogadores portugueses", escreveu nas redes sociais Nelson Cavalheiro, que chamou a tetracampeã nacional para fazer parte da sua lista vencedora à Direção da PGA de Portugal e agora fez de ‘caddie’ da sua diretora.Resta dizer que Susana Ribeiro beneficiou de um bom campo e de uma meteorologia clemente no Aloha Golf Club:"O campo estava em excelentes condições, como é habitual nos torneios do LET. Os greens estavam bastante rápidos e o campo, por situar-se em Marbella, estava bastante seco, apesar de ter chovido um pouco na semana anterior. Não havia nenhuma falha (nos fairways), tanto que nem foi possível colocar a bolas, por nem ser necessário. É um traçado um pouco acidentado, com muitas subidas e descidas, forçando-me muitas vezes a jogar com os pés em ‘lies’ irregulares, mas é algo a que estou habituada nos campos onde treino. O tempo esteve bastante bom, com dias de verão. Não estava à espera, não estava preparada, e nem levei calções, Nunca pensei que estivesse tão bom".Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para