Susana Ribeiro e Nelson Cavalheiro parceiros no Fourball Championship

Susana Ribeiro não jogava um torneio no estrangeiro há quase dois meses e como a sua época está quase a iniciar-se decidiu testar-se num torneio da Confederação Profissional de Golfe, a nova designação da PGA da Europa.





A tetracampeã nacional disputou pela terceira vez o Costa Daurada CPG Fourball Championship, disputado em Espanha, no Lumine Mediterránea Beach & Golf Community, com 46.500 euros em prémios monetários.Tal como nos anos anteriores, Susana Ribeiro jogou ao lado de Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal, que no início deste ano fez um brilharete, ao passar à final da Escola de Qualificação do European Seniors Tour/ Staysure Tour.Uma dupla a vários níveis, dado que a jogadora é também membro da Direção da PGA de Portugal e no final de 2019 Nelson Cavalheiro aceitou acompanhá-la como caddie à Final da Escola de Qualificação do Ladies European Tour."É sempre uma ótima experiência, tanto pelas condições do campo, que são sempre fantásticas, bem como a qualidade da lista de inscritos. Além disso, costuma ser jogado em fevereiro e este ano foi em março, o que corresponde a cerca de um mês antes do início da minha época. Isso permite-me ganhar algum ritmo competitivo e fazer um ponto da situação ao meu jogo para preparar-me melhor para o início da época", explicou a portuguesa de 29 anos.Este campeonato de pares registou um elevado número de inscrições, com 106 equipas, das quais 45 passaram o cut fixado em -10.A dupla portuguesa não foi uma delas, sendo eliminada após a segunda volta, embora tenha ficado sensivelmente a meio da tabela, sem ter jogado mal.Susana Ribeiro e Nelson Cavalheiro totalizaram 137 pancadas, 6 abaixo do Par dos dois campos espanhóis onde se jogou no ano passado a Final da Escola de Qualificação do European Tour, após voltas de 65 ao Hills Course e 72 ao Lakes Course."No primeiro dia jogámos 7 abaixo do par, combinámos muito bem o nosso jogo, porque onde um falhava o outro conseguia compensar, mas no segundo dia tivemos ambos um mau buraco e isso custou-nos a passagem do cut", analisou a jogadora do Skip Golfe, referindo-se ao buraco 15, um Par-4 de 428 metros, onde ambos fizeram 7 pancadas."Os campos são bastante diferentes. o Hills, como o próprio nome indica, é um campo com muitos slopes (elevações), mais curto do que o Lakes e mais estreito. O Lakes, sendo mais plano e mais aberto, tem muito mais vento e é mais comprido", comentou.Susana Ribeiro viveu em 2019 a sua melhor época de sempre. Conquistou pela quarta vez em cinco anos o Campeonato Nacional PGA Solverde, terminou o Santander Golf Tour (circuito profissional espanhol) no 7.º lugar do ranking e passou pela primeira vez um cut em torneios do Ladies Eurpean Tour no Open de Espanha.O Costa Daurada CPG Fourball Championship foi ganho pelos espanhóis David Salgado e Pedro Oriol com o excelente resultado de 183 pancadas, 31 abaixo do Par, após voltas de 58 (Lakes), 64 (Hills) e 61 (Lakes).Pedro Oriol é um jogador do Challenge Tour que até já venceu o prestigiado Rolex Trophy em 2017, enquanto David Salgado é um jogador do Alps Tour Golf e tem dois títulos em torneios de profissionais em Espanha.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para