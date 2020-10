Susana Ribeiro em busca da confiança perdida

Susana Ribeiro quer terminar a sua época internacional no Open de Espanha, o torneio de 600 mil euros em prémios monetários, que irá encerrar o calendário de 2020 do Ladies European Tour (LET), a primeira divisão do golfe profissional europeu feminino, de 26 a 29 de novembro, no Real Club De Golf Guadalmina.



A vice-campeã nacional de profissionais jogou o Andalucia Costa Del Sol Open De España em 2018 e 2019 e espera «conseguir um convite este ano». Em 2019 até cometeu a proeza de, pela primeira vez, passar um cut em eventos do LET, terminando num bem positivo 32.º lugar (+2).



Muito passou-se, entretanto, na sua carreira e se 2019 foi provavelmente a sua melhor época de sempre, em 2020 tem atravessado uma crise de confiança, ao mesmo tempo que também tem partilhado a atenção dada à competição com as suas novas funções de vice-presidente da PGA de Portugal e de comentadora do PGA Tour no Eurosport.



Na presente temporada, Susana Ribeiro só jogou um torneio do LET – o VP Bank Swiss Ladies Open, em setembro – onde não passou o cut; perdeu o título de campeã nacional de profissionais em julho; e foi apenas a 5.ª classificada no Campeonato Nacional Absoluto Audi há três semanas.



Um magro pecúlio para aquela que detém o palmarés mais rico na história do golfe feminino português.



Foi, por isso, importante ter decidido regressar às competições internacionais neste final de temporada, em três torneios do Santander Golf Tour, o circuito profissional espanhol, dois dos quais contando igualmente para o LETAS, a segunda divisão europeia feminina.



Esses dois eventos do LETAS decorreram em Burgos e em Málaga e a portuguesa de 30 anos foi, respetivamente, 37.ª (empatada) com 218 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 71, 72 e 75 (ganhou 457 euros); e 36.ª (empatada) com 148 (76+72), +4 (411 euros).



O torneio de Málaga terminou na quinta-feira e viu a terceira volta cancelada devido ao mau tempo, o que prejudicou-a, pois, sob chuva constante e nevoeiro, ainda jogou esses 18 buracos em 3 pancadas acima do Par. Houve resultados bem piores e Susana Ribeiro iria subir na classificação, mas com a volta anulada, contaram apenas as duas primeiras jornadas.



Em Málaga encerrou-se o calendário de 2020 do LETAS e Susana Ribeiro fechou a época no 70.º lugar da Ordem de Mérito, entre 113 jogadoras classificadas neste ranking. Leonor Bessa, que foi 7.ª em Málaga (-2) e 25.ª em Burgos (-1) não é ainda membro do LETAS pelo que não surge nesta classificação.



Nas redes sociais, numa mensagem em inglês, Susana Ribeiro escreveu: «Foi bom ver alguns progressos no meu jogo em aspetos que estou a trabalhar há muito».



À Tee Times Golf, em exclusivo para Record, a profissional da Greenyouth Clothing especificou: «Estou a jogar claramente melhor do que em Espinho há três semanas. Fui sentindo melhorias de dia para dia, de torneio para torneio, quer no meu jogo, quer, sobretudo, ao nível da confiança e na minha atitude em campo».



«Comecei quase sempre mal em todas as voltas, mas, desta vez, ao contrário do que aconteceu-me em torneios anteriores este ano, designadamente na Suíça, não me fui abaixo. Percebi que havia ainda muito golfe para jogar e fui capaz de dar a volta aos resultados negativos», acrescentou.



Mesmo assim, com dois agregados acima do Par em torneios ganhos pela espanhola Luna Sobrón com 12 abaixo do Par e pela amadora francesa Agathe Laisne com 7 abaixo do Par, Susana Ribeiro não estava totalmente satisfeita e ainda ponderou se valeria a pena disputar a última etapa do Santander Golf Tour, em Madrid, na próxima semana.



«Não estou a jogar tão bem quanto desejaria, mas estou a jogar melhor, estou a progredir, estou a mentalizar-me de que isto só acaba no fim e, por isso, decidi jogar em Madrid, até porque só se ganha confiança competindo e espero ter o convite para o Open de Espanha no final de novembro».



A também dirigente da PGA de Portugal já conhecia os campos de Burgos e Málaga e afiança que estavam ambos em boas condições, apesar de a pandemia também ter limitado a capacidade de investimentos em quase todos os clubes europeus.



«São completamente diferentes. O Lerma Golf é mais aberto, com greens maiores, mais duros e rápidos. No último dia a velocidade dos greens estava a 12,5 (semelhante ao Portugal Masters do European Tour). São greens mais ondulados e o campo é mais comprido. Apanhámos muito frio. Nunca joguei com tanto frio num campo de golfe. Até conversei com a Leonor (Bessa), quando vimos as imagens do Pedro Figueiredo e do Ricardo Santos de gorro, a jogarem na Escócia, e disse-lhe que eles é que deveriam estar ali connosco em Burgos para verem o que era frio. O Lauro Golf é mais curto, mais estreito, com greens mais pequenos, mais lentos e com um traçado mais montanhoso. Já tinha jogado nestes campos no ano passado e gosto de ambos».



Ter sido 36.ª e 37.ª entre mais de 80 jogadoras em cada torneio, em dois campos de características tão distintas, mostra que Susana Ribeiro está a recuperar aos poucos a confiança perdida. Os próximos dois torneios em Espanha poderão dar mais indicações sobre o seu progresso.



Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record