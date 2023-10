Tavira Mens Open by Crédito Agrícola: Torneio arranca com 9 jogadores e munícipio e já pensa no futuro

A presidente da Câmara Municipal de Tavira abriu a porta à continuidade e a um apoio reforçado ao 1.º Tavira Mens Open by Crédito Agrícola, que hoje (terça-feira) arrancou com os quadros principais de singulares e de pares, ao mesmo tempo que concluiu-se a fase de qualificação, no Pedras Tennis & Padel Academy.

"Estou a deixar a porta aberta, desde que contactem-me mais cedo. Este ano fizeram uma primeira aproximação à CMT já tardiamente e não foi possível disponibilizar uma verba, mas estamos a apoiar em termos logísticos", disse a autarca Ana Paula Martins, na cerimónia de apresentação oficial da prova, realizada ao final da tarde de hoje, na CMT.

Trata-se do regresso a Tavira de torneios internacionais de ténis, a contarem para os rankings mundiais, após um hiato de quatro anos, mas foi um retorno a dobrar, uma vez que, com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), o Tavira Racket Club abalançou-se para a organização de dois torneios consecutivos, sob o nome de Tavira Mens Open by Crédito Agrícola.

"É um orgulho, enquanto algarvio, ver a realização de tantos torneios destes no Algarve e é sempre um prazer voltar, mas o mais importante é a oportunidade que estes eventos representam para os jovens portugueses que desejam abraçar o profissionalismo", frisou, por seu lado, Rui Machado, o coordenador técnico nacional e também selecionador nacional da Taça Davis.

O primeiro torneio terá a final no dia 15 de outubro e a final do segundo será a 22, estando prevista a presença nas finais de Vasco Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis.

Cada torneio insere-se na categoria de M25, ou seja, com 25 mil dólares em prémios monetários e com 25 pontos para o vencedor, no ranking do ATP Tour. São provas do calendário oficial da Federação Internacional de Ténis, o ITF World Tennis Tour.

"Já joguei muitos torneios pelo mundo fora, mas nunca joguei em casa e será muito especial poder jogar pela primeira vez em Tavira", disse Tiago Pereira, de apenas 19 anos, o último atleta a entrar diretamente no quadro principal. O jogador do Tavira Racket Club, a jogar verdadeirametne em casa, terá pela frente na primeira ronda o 6.º cabeça de série, o alemão Marlon Vankan. Será o quarto encontro de amanhã (quarta-feira) no Court-2, a partir das 9h30.

Mais difícil será a tarefa do internacional português da Taça Davis, João Domingues, que apanha pela frente com o 1.º cabeça de série, o francês Valentin Royer, campeão em fevereiro no M25 de Vila Real de Santo António. Tem honras de abertura no Court-3, logo às 9h30.

Também o campeão nacional, Fábio Coelho, terá diante de si um cabeça de série, o 3.º, o alemão Sebastian Fanslow, que já venceu em Portugal três dos seus 11 troféus do ITF World Tennis Tour. Será logo a abrir o Court-2, às 9h30.

O quarto português a lidar com um cabeça de série logo de entrada é Pedro Araújo, face ao 7.º, o italiano Andrea Guerrieri. Será o terceiro duelo do Court-3.

Entre os nove portugueses do quadro principal, um veio da fase de qualificação, Diogo Marques, que, logo às 9h30, no Court-1, mede forças com outro 'qualy', o sueco Simon Freund, responsável pela eliminação do português Tiago Boschmans na segunda ronda da qualificação. Diogo Marques foi o único dos 17 portugueses no 'qualifying' a aceder ao quadro principal.

Dois dos portugueses são cabeças de série. Jaime Faria, o 4.º, defronta o 'Junior Exempt' espanhol Martin Landaluce no terceiro embate do Court-2. Já Henrique Rocha, o 2.º pré-designado, inicia a campanha rumo a um eventual quinto título do ano no ITF World Tennis Tour diante o checo David Poljak. "Ser segundo cabbeça-de-série é uma motivação e também uma responsabilidade", admitiu o jovem português de 19 anos.

Para além de Fábio Coelho e Pedro Araújo, receberam ainda 'wild cards' Francisco Rocha e Daniel Marincas, que defrontam dois adversários vindos do 'qualifying', respectivasmente o holandês Mats Bredschneijder e o suíço Patrick Schoen.

Hoje já houve quatro encontros do quadro principal de singulares e outros quatro do quadro principal de pares, com duas duplas nacionais a seguirem em frente, as de Jaime Faria/Henrique Rocha e Rodrigo Fernandes/Francisco Oliveira. Os portugueses estavam Pedro Araújo e Daniel Marincas integraram conjuntos derrotados.