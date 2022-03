Terceiro top-10 de João Girão no PT Tour

João Girão continua a cotar-se como um dos bons jogadores do PT Tour de 2021/2022 e hoje (quarta-feira) alcançou o seu terceiro top-10 da época e o seu sexto top-20.

O profissional do Oporto Golf Club, em Espinho, terminou no 10.º lugar do 3.º Pinheiros Altos Open, de 10 mil euros em prémios monetários, realizado no concelho de Loulé.

João Girão totalizou 214 pancadas, 2 abaixo do Par dos percursos Pines e Corks, após voltas de 70, 74 e 70. Era top-5 aos 18 buracos, top-15 aos 36 e concluiu no top-10 aos 54, empatado com outros três jogadores.

Os 5 birdies que converteu nos primeiros oito buracos de hoje deram-lhe hipóteses de, eventualmente, lutar por um segundo título este ano, mas essa fonte secou e ainda sofreu 3 bogeys até ao final da última volta.

João Girão tornou-se profissional em novembro e estreou-se com esse estatuto no torneio de San Lorenzo do Circuito FPG. Obteve o seu primeiro grande resultado também no final do ano passado, com um 4.º lugar (-6), igualmente em San Lorenzo, mas já num torneio deste PT Tour; e conquistou o seu primeiro título em fevereiro, no 2.º Palmares Open (-15), também de 10 mil euros.

"Considero esse título o melhor da minha carreira, embora alguns torneios de equipa (nos tempos de amador) também sejam comparáveis", disse a Record.

Os restantes jogadores portugueses obtiveram as seguintes classificações:

37.º (empatado) Pedro Lencart (+9), 37.º (empatado) Alexandre Abreu (+9), 44.º (empatado) Miguel Gaspar (+12), 65.º (empatado) João Zitzer (+22), 67.º Guilherme Oliva (+25), Pedro Almeida (75+71, não jogou a última volta).

O 3.º Pinheiros Altos Open reuniu 78 participantes e foi ganho pelo escocês Kieran Cantley com 208 (70+72+66), -8, que bateu por 1 pancada o inglês Paul Maddy (71+71+67).

O PT Tour termina para a semana com o Optilink Tour Championship, n o Dom Pedro Victoria Golf Course, o único torneio deste circuito internacional que distribui um ‘prize-money’ de 20 mil euros.