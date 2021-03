Testemunha revela que Tiger Woods estava inconsciente após o acidente

Tiger Woods ficou inconsciente depois do acidente de viação que sofreu no mês passado, em Los Angeles, e que lhe causou múltiplas fraturas na perna direita. A revelação foi feita por uma testemunha, que esteve no local do acidente.





Um homem que vive perto de Rolling Hills Estates contou à polícia que depois de ouvir o estrondo dirigiu-se ao caro acidentado e viu que no seu interior estava um homem inconsciente.A testemunha, cuja identidade não foi revelada, disse aos agentes que Woods não respondeu às suas perguntas. Recorde-se que o primeiro agente a chegar ao local, pouco depois, referiu que o golfista deu a sua versão sobre o ocorrido.Tiger Woods teve de ser sujeito a uma longa e complexa intervenção cirúrgica, com vista a estabilizar os ossos da tíbia e do perónio da perna direita.