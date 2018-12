Thomas Bjorn fez tatuagem... no rabo

Thomas Bjorn mostrou ser um homem de palavra! As promessas são mesmo para cumprir para o golfista dinamarquês e capitão da seleção da Europa, que tinha prometido fazer uma tatuagem no... rabo, caso a sua equipa batesse os Estados Unidos na famosa Ryder Cup. O que aconteceu mesmo!Ora, depois de ter feito esta curiosa promessa durante uma conferência de imprensa de lançamento da competição, numa altura que os Estados Unidos eram amplamente favoritos, o golfista aproveitou esta quadra natalícia para fazer a tal tatuagem. A partir de agora, Bjorn terá para sempre o resultado e o troféu da tão memorável Ryder Cup de 2018. O Twitter da competição publicou um vídeo do momento e no qual se ouve Thomas Bjorn exclamar: "Eu disse que fazia!"Recorde-se que a seleção europeia venceu os Estados Unidos (17,5-10,5) na 42ª edição da prova bienal que reúne os melhores atletas do continente europeu e americano. Este ano realizou-se no Le Golf National Club, nos arredores de Paris.Resta agora saber se haverá um futura promessa de Thomas Bjorn, ou se o dinamarquês será mais comedido no futuro.