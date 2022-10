Thomas Pieters vem defender título a Vilamoura a pensar na Ryder Cup

Thomas Pieters confirmou que irá regressar ao Portugal Masters para defender o seu título de campeão, quando o único evento português integrado no DP World Tour regressar ao Dom Pedro Victoria, em Vilamoura, de 27 a 30 de outubro, com o Pro-Am no dia 26."O Portugal Masters será o meu último torneio da época, porque a minha parceira e eu aguardamos a nossa segunda criança em novembro", anunciou o belga de 30 anos."Espero poder concluir a época com uma nota alta. Havendo pontos para a Ryder Cup em jogo, o incentivo é ainda maior para sair-me bem em cada evento em que participar, porque adoraria ter a oportunidade de voltar a representar a Europa", acrescentou o campeão de 2021, que este ano competiu em quatro torneios regulares do PGA Tour, embora privilegie o DP World Tour, onde participou em 10 torneios, para além dos quatro Majors.O jogador integrou a seleção europeia na Ryder Cup em 2016 e apesar da Europa ter perdido frente aos Estados Unidos em Hazeltine, no Minnesota, foi dos melhores europeus, somando 4 pontos.Pieters chega a Portugal como o campeão do Abu Dhabi HSBC Championship, em janeiro, o seu sexto troféu no DP World Tour e o primeiro na categoria da Rolex Series, a mais elevada no circuito europeu.Em 2022 tem vivido mais uma época bem-sucedida no DP World Tour. É o 6.º classificado no DP World Tour Rankings in Partnership with Rolex e, para além da referida vitória nos Emirados Árabes Unidos, foi ainda 2.º classificado (-22) no BMW International Open, em junho, na Alemanha; 3.º (-11) no Cazoo Open de France, em setembro; e registou mais três top-10.O belga arrebatou o seu quinto título no DP World Tour na edição do ano passado do Portugal Masters, depois de uma última volta de 68 pancadas, 3 abaixo do Par, terminando com -19 e uma vantagem de 2 pancadas sobre três jogadores: o francês Mathieu Pavon e a dupla dinamarquesa de Lucas Bjerregaard e Nicolai Højgaard.A vitória no Algarve foi o pontapé de saída de um período de boa forma de Pieters, que regressou ao top-50 do ranking mundial."Estou muito entusiasmado por voltar a Vilamoura em outubro. Estou, realmente, orgulhoso da minha vitória no ano passado e de como fui capaz de fechar a prova. Já há algum tempo que não tinha uma vitória (desde 2019), mas o meu caddie, Adam, e eu tínhamos trabalhado bem e no duro durante esses dois anos, pelo que senti que foi um prémio merecido", recordou.O Portugal Masters, que este ano elevou o seu total de prémios monetários para dois milhões de euros, promete emoção até ao fim, por ser o último evento regular a atribuir pontos para o DP World Tour Rankings de 2022.É a última oportunidade para os jogadores que estão na luta pela manutenção no DP World Tour de 2023 (Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos estão nessa situação). Mal termine o mais importante torneio de golfe português, o top-110 garante o cartão para a época seguinte.Vilamoura é também a derradeira chance de apuramento para o top-65 que irá jogar o DP World Tour Championship, no Dubai, em novembro.Os ingressos para a 16.ª edição do Portugal Masters já estão disponíveis. O torneio irá desenrolar-se de novo no Dom Pedro Victoria Golf Course, um percurso desenhado por Arnold Palmer.Há passes para todos os dias, com acesso ao campo desde o Pro-Am de quarta-feira, prolongando-se pelos restantes quatro dias de prova. Esses passes têm o preço de €60 para adultos e €24 para jovens dos 13 aos 17 anos. O bilhete para um único dia ascende a €20 para adultos e €10 para jovens (13-17 anos). Há descontos para filiados na Federação Portuguesa de Golfe e as crianças, até aos 12 anos, inclusive, têm entrada gratuita, desde que acompanhados por um adulto que tenha adquirido o seu ingresso.