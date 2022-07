Tiago Cruz defende título do Open Xiragolfe das PGA's de Portugal e Espanha

Tiago Cruz inicia esta quinta-feira a defesa do seu título de campeão do Open Xiragolfe, em Benavente, mas já sabe que a tarefa será bem mais complicada, dado o aumento de participantes para mais do dobro, a elevação dos prémios monetários para mais do triplo e a abertura da prova a profissionais estrangeiros.«Como fui o campeão no ano passado, este ano tenho de lutar por esse título. Sei que vai ser difícil porque é uma prova que está aberta a jogadores internacionais, mas vou dar o meu melhor para sair vencedor», disse hoje à SportTV o jogador do Club de Golf do Estoril, no programa Grande Jornal.A primeira edição do torneio coorganizado pelo XiraGolfe e pela PGA de Portugal disputou-se no Santo Estêvão Golfe, com 23 jogadores e um total de 6 mil euros em prémios monetários.Em 2022 a prova manteve-se em Benavente, mas transitou para o Ribagolfe Lakes, atraiu 57 participantes e distribui 20 mil euros em prémios monetários.É o terceiro ‘prize-money’ mais elevado em Portugal em 2022, igualando o Optilink Tour Championship do PT Tour (realizado em março) e o Campeonato Nacional Absoluto Hundai, que irá jogar-se três dias depois, sendo o Open XiraGolfe uma excelente preparação.Só mesmo o Open de Portugal at Royal Óbidos do Challenge Tour e o Portugal Masters do DP World Tour possuem prémios superiores na presente temporada.«É um esforço que o XiraGolfe faz para conseguir ter uma prova ao nível do que é exigido para a participação da PGA de España. A PGA de Portugal apoiou-nos muito na organização do ano passado, mantém o apoio este ano e conseguimos abalançar-nos a aumentar significativamente os prémios», referiu, no mesmo programa da SportTV, Fernando Duarte Carvalho, o presidente do clube de golfe sediado em Vila Franca de Xira.No circuito profissional português, o 2.º Open XiraGolfe será o sexto torneio do ano, depois das três etapas do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe, que passaram pelo Montado, Oporto e Boavista; do Amarante Golfe Open e do Open Pro-Am da Ilha Terceira.O Open XiraGolfe disputa-se de 21 a 23 e no dia 24 será o Pro-Am Cimpor no Santo Estêvão Golfe. Logo depois, a 27, inicia-se o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai no Aroeira Pines Classic, em Almada.Já no Circuito da PGA de España, o Open XiraGolfe surge como apenas a terceira de nove competições e também a 27 de junho começa o Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe no Club de Campo Villa de Madrid.Portanto, também para os espanhóis, esta etapa do RibaGolfe Lakes é uma excelente preparação para Madrid.Entre os 57 inscritos, destaca-se Pedro Lencart, o campeão nacional absoluto de 2021, que está quase a defender o título nacional. O profissional do Club de Golf de Miramar venceu este ano o 2.º Torneio do Circuito da FPG em Espinho.Também Hugo Santos, que ganhou há poucas semanas, pela terceira vez, o 40.º Open Pro-Am da Ilha Terceira está em boa forma, tal como Tiago Cruz que no torneio açoriano foi vice-campeão.Hugo Santos sagrou-se campeão nacional de profissionais em 2012 e Tiago Cruz em 2014 e 2015. Estarão ainda presentes em Benavente os campeões nacionais de 2003 (Henrique Paulino) e Nuno Campino (2006), para além de Susana Ribeiro, quatro vezes campeã nacional de profissionais.João Girão, João Pinto Basto, Alexandre Abreu e Miguel Gaspar são jogadores que este ano têm competido em circuitos internacionais, tanto na terceira como na segunda divisão europeia (Pro Golf Tour e Challenge Tour), enquanto João Magalhães, Pedro Almeida e Francisco Oliveira são jogadores consagrados no golfe nacional, tal como Nelson Cavalheiro, o último campeão nacional de seniores e presidente da PGA de Portugal.Do lado da vintena de profissionais espanhóis, a grande figura é David Salgado Chacón, o n.º1 da Ordem de Mérito da PGA de España, depois da sua vitória no II Ccampeonato PGA España Match-Play Golf Ciudad Real.Mas atenção, igualmente, a Vicente Blázquez Sánchez, o n.º5 na Ordem de Mérito espanhola e a Borja Cabello Giacalone, o n.º11 da mesma tabela.Há ainda alguma curiosidade em redor de Kevin Esteve, um profissional da PGA de Andorra.O Open XiraGolfe não conta apenas para os rankings das PGA’s de Portugal e de España, mas também para o ranking de profissionais da FPG e, sobretudo, para o ranking mundial amador.Nesse sentido, alguns dos bons amadores residentes em Portugal vão jogar a competição, casos de João Teixeira e Costa, Lucas Lopes Azinheiro, Filipe Salazar de Sousa e Konstantin Mikirtumov.Já nas provas de qualificação para amadores (que não sejam de alto rendimento), apuraram-se para o torneio de profissionais Abílio Gonçalves, Jorge Martinez, Pedro Póvoas e Jorge Guerreiro.O 2.º Open XiraGolfe começa às 8h30 do dia 21, com saídas em simultâneo dos buracos 1 e 10. Os resultados podem ser acompanhados por ‘livescoring’ na página de internet da PGA de Portugal.