Tiger Woods a sete buracos de voltar a fazer história

O norte-americano Tiger Woods reforçou este domingo a liderança do torneio de golfe de Chiba e está a apenas sete buracos de conquistar o seu 82.º título no PGA Tour e igualar o recorde do compatriota Sam Snead.Num dia intenso (29 buracos), Tiger Woods, de 43 anos, cumpriu a terceira volta em 66 pancadas (quatro abaixo do par), com seis 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), e os primeiros 11 buracos da quarta e última em 40 (duas abaixo).Antes de a prova ser suspensa por falta de luz natural, o norte-americano marcou três 'birdies' e um 'bogey', para, com sete buracos por disputar, contabilizar menos três pancadas do que o japonês Hideki Matsuyama, segundo classificado."Foi um dia muito longo, mas amanhã (segunda-feira) voltarei e vou tentar ganhar, sem qualquer dúvida. Tenho um trabalho para fazer amanhã, a começar no buraco 12, que não é propriamente um dos mais fáceis", afirmou Tiger Woods.Vencedor de 81 torneios do PGA Tour, o norte-americano, que lidera a prova desde a primeira volta e está a disputar o primeiro torneio da sua 23.ª época no PGA Tour, encontra-se, assim, mais uma vez perto de fazer história.Matsuyama, que fechou hoje o dia com dois 'birdies', para reduzir o atraso de cinco para três pancadas, tem apenas seis buracos para jogar.O sul-coreano Sungjae Im e o norte-americano Gary Woodland repartem a terceira posição, já a seis pancadas de Tiger Woods.