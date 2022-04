Tiger Woods convicto de que disputará o Masters de Augusta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O golfista norte-americano Tiger Woods manifestou-se esta terça-fiera convicto de que disputará o Masters de Augusta, prova que venceu cinco vezes e que marcará o regresso às grandes competições, após 13 meses de ausência devido a um acidente de viação.

"Por enquanto, [a convicção é de que] vou jogar", disse Woods, em conferência de imprensa, explicando que vai efetuar um último teste na quarta-feira, no lendário campo do estado da Geórgia, para tomar uma decisão final sobre a participação no 'major' norte-americano.

Woods, de 46 anos, um dos mais importantes jogadores da história da modalidade, vencedor de 15 títulos do Grand Slam, sofreu ferimentos graves na perna direita, que esteve em risco de ser amputada, em consequência de um grave acidente de viação, ocorrido em 23 de fevereiro de 2021.

"Trata-se de saber como é que o meu corpo vai recuperar do esforço e do que serei capaz de fazer no dia seguinte", justificou o golfista, que completou duas sessões de treino de nove buracos durante os últimos dois dias, perante o apoio de milhares de adeptos.

Woods afirmou mesmo que pensa "poder conquistar o título" na 86.ª edição do Masters de Augusta, que se disputa entre quinta-feira e domingo, o que lhe permitiria igualar o recorde de seis títulos do compatriota Jack Nicklaus, depois dos sucessos alcançados em 1997, 2001, 2002, 2005 e 2019.