Tiger Woods desorientado após acidente: «Pensava que estava na Flórida»

O portal TMZ divulgou esta sexta-feira vários pormenores do relatório policial relativo ao acidente sofrido por Tiger Woods há cerca de mês e meio, no qual é revelado que o golfista aparentou estar algo desorientado e "algo resistente" quando foi abordado pelos elementos da autoridade. Por outro lado, o mesmo relatório revela que foi encontrada junto do carro uma embalagem vazia (sem qualquer rótulo) de comprimidos.





"Quando perguntei se me podia dizer aquilo que acontecera em relação ao acidente, disse-me que não se lembrava de estar envolvido num acidente de viação. Pensou que estava no estado da Flórida", escreveu Kyle Smith no seu relatório relativo ao acidente, no qual foi ainda detalhado que Tiger Woods perdeu os sentidos, tendo sofrido ferimentos na mandíbula frontal inferior, hematomas nas costelas de ambos os lados, uma fratura da tíbia e perónio direitos e uma possível lesão no tornozelo direto.Lembre-se que as informações iniciais adiantadas pela imprensa com base no relatório policial falavam de um acidente ocorrido a 140 km/h, isto numa estrada onde o limite é 70 km/h . O mais provável, segundo as autoridades, é que o golfista tenha confundido os pedais, acelerando em vez de travar, uma vez que não foram encontradas marcas de travagem no local.