Tiger Woods eliminado do US Open

O lendário golfista norte-americano Tiger Woods foi um dos nomes sonantes eliminados na sexta-feira do Open dos Estados Unidos, ao não passar o 'cut' da segunda ronda.

Num dia de muito vento, Woods, vencedor de 15 torneios 'major', incluindo três US Open (2000, 2002 e 2008), acabou a ronda com 77 pancadas (sete acima do Par), para um total de 150 (10 acima do Par), ficando distante do 'cut', estabelecido em seis pancadas acima do Par.

O norte-americano de 44 anos conseguiu apenas dois 'birdies' e dois duplos 'bogeys', nos buracos 16 e 18, além de outros quatro 'bogeys' na primeira metade do campo. É a oitava vez nos últimos 15 'majors' que Woods não consegue passar o 'cut' para disputar o título no fim de semana.

"Parece que a forma como o campo de golfe está a mudar faz com que as coisas sejas diferentes e qualquer um que passe o 'cut' tenha a oportunidade de ganhar o título. Não tive essa oportunidade e tenho de o aceitar", disse.

Mas o lendário golfista não foi a única vítima da dureza do campo do Winged Foot Golf Club, onde se está a disputar o torneio; também Phil Mickelson, outro dos nomes grandes do golfe norte-americano, teve uma ronda para esquecer, registando a sua pior pontuação de sempre, em 29 participações, nos 36 buracos do único 'major' que nunca ganhou.

Na segunda ronda, Mickelson entregou um cartão de 74 pancadas (quatro acima do Par), para um agregado de 154 (14 acima do Par), e não encontrou desculpas para a sua eliminação, num dia em que o seu compatriota Patrick Reed assumiu a liderança do torneio, graças a um 'birdie' no último buraco.

Reed, com quatro pancadas abaixo do Par, comanda o US Open em golfe, diante de Bryan DeChambeau, que entregou o melhor cartão do dia (68, dois abaixo do Par), enquanto Justin Thomas, o líder na véspera em Mamaroneck, figura agora no grupo dos terceiros, depois de ter feito 73 pancadas na ronda.