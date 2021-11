Tiger Woods: «Estive muito perto de sair do hospital com apenas uma perna»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiger Woods (@tigerwoods)

Tiger Woods contou numa entrevista ao portal 'Golf Digest' que continua a recuperar das graves lesões que sofreu na perna direita durante o acidente de viação de que foi vítima em fevereiro deste ano.O norte-americano, de 45 anos, refere que pretende voltar a competir, mas que muito dificilmente conseguirá completar um circuito inteiro. Refere que os ferimentos foram muito graves e que esteve a ponto de sair do hospital com apenas uma perna. "Penso que seria realista voltar a jogar no PGA Tour um dia, mas não ao circuito completo, apenas em alguns torneios", reconheceu."Tenho estado a treinar para isso, creio que vou ter de jogar assim a partir de agora. É uma realidade infeliz, mas é a minha realidade, entendo-a e aceito. Houve um momento em que estive perto de sair do hospital com apenas uma perna", acrescentou o antigo número um mundial.E deixou uma garantia: "Não tenho de competir e jogar contra os melhores do Mundo para ter uma vida fantástica. Depois da operação às costas, tive de subir o Everest uma vez mais. Tinha de o fazer e fi-lo. Desta vez não creio que o meu corpo possa enfrentar o Everest, mas não há problema. Posso continuar a jogar golfe. Se a minha perna estiver bem, poderei jogar um torneio aqui e ali. Mas quanto a voltar à elite, não creio que seja uma expectativa realista para mim."