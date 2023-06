Tiger Woods falha British Open

O norte-americano Tiger Woods, antigo número um do ranking mundial de golfe, vai falhar a 151.ª edição do British Open, depois de ter estado ausente PGA Championship e do US Open, devido a uma intervenção cirúrgica.

Woods, de 47 anos, vai falhar o quarto Grand Slam do ano, depois de ter participado somente no Masters, em Augusta, em abril, quando desistiu durante a terceira volta.

"Fomos informados de que Tiger não vai jogar no Royal Liverpool. Desejamos-lhe o melhor na sua convalescença", anunciou a organização do 'major' britânico, que vai ser disputado entre 20 e 23 de julho, no Royal Liverpool Golf Club.

O vencedor de 15 'majors' foi operado em 19 de abril ao tornozelo direito, devido às consequências [atrite pós-traumática] provocada pelo grave acidente de viação sofrido em fevereiro de 2021.

Woods vai falhar a sua 23.ª presença no The Open Championship, que venceu em três ocasiões, em 2000, 2005 e 2006, e no qual superou o cut 18 vezes.