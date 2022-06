Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiger Woods prescinde de jogar US Open para estar em pleno na Grã-Bretanha: «O meu corpo precisa de mais tempo» Antigo líder do ranking mundial ressentiu-se de um problema física e desistiu do segundo 'major' da temporada





• Foto: Reuters