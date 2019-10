Tiger Woods reforça liderança do torneio de Chiba

O norte-americano Tiger Woods isolou-se este sábado a liderança do torneio de golfe de Chiba, do circuito norte-americano (PGA), ao repetir na segunda volta as 64 pancadas, seis abaixo do par, da primeira.Woods, de 43 anos, deixou para trás o compatriota Gary Woodland, que seguia igualado na frente e caiu para o segundo lugar, a duas pancadas, ao marcar 66, quatro abaixo do par.Depois da suspensão da jornada de sexta-feira, face à chuva que deixou o campo impraticável, Tiger Woods esteve novamente em excelente plano, numa volta com sete 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e apenas um 'bogey (uma acima).Vencedor de 81 torneios do PGA Tour, Woods totaliza 128 pancadas, 12 abaixo do par, contra 130 de Woodland, que marcou cinco 'birdies' e um 'bogey', e 132 do também norte-americano Keegan Bradley e do japonês Hideki Matsuyama.Para os próximos dias, as previsões meteorológicas são de mau tempo para a jornada de domingo, pelo que a organização do torneio prevê que se tenha de jogar na segunda-feira.