Tiger Woods regressa a casa quase um mês depois de acidente de viação

O golfista norte-americano Tiger Woods regressou na terça-feira a casa, depois de ter sofrido um grave acidente de viação em 23 de fevereiro, informou o próprio através das redes sociais.

"Feliz por revelar que estou de volta a casa e continua a recuperar. Estou imensamente agradecido pelo enorme apoio e encorajamento que recebi nas últimas semanas", escreveu o golfista na sua página no Twitter.

Na mesma mensagem, Tiger Woods, que foi operado a lesões nas pernas, agradeceu à equipa médica que o assistiu e revelou que vai continuar a "recuperar em casa" e a "trabalhar para ficar mais forte todos os dias".

Após o acidente, de acordo com o departamento do xerife de Los Angeles County, Tiger Woods, que era o único ocupante do veículo, teve de ser desencarcerado.

Num comunicado enviado à Golf Digest no dia do acidente, o agente de Tiger Woods, Mark Steinberg, disse que o golfista esteve envolvido num acidente e sofreu "múltiplas lesões nas pernas".

Tiger Woods, de 45 anos, é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo já conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 'majors'.