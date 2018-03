Continuar a ler

O norte-americano completou a quarta e última volta ao campo do Innisbrook Resort com 68 pancadas, três abaixo do par, e terminou o torneio em igualdade com o seu compatriota Patrick Reed.



A quatro semanas do Masters de Augusta, primeiro dos quatro torneios do Grand Slam do ano, Tiger Woods, de 42 anos, parece recuperado das quatro operações às costas a que foi submetido em 2016 e 2017 e mostrou à concorrência que têm de contar com ele.



O norte-americano Tiger Woods concluiu no domingo o Valspar Championship, em Palm Harbor, no segundo lugar, dando de mostras de estar de regresso ao melhor nível.Tiger Woods terminou com 275 pancadas, menos uma do que o vencedor, o inglês Paul Casey, e esteve perto de forçar um desempate se tem acertado um 'putt' de 20 metros no 18.º buraco.

Autor: Lusa