Tó Rosado está de volta sete anos depois  

António Rosado vai regressar esporadicamente à competição no próximo dia 23 de agosto, no PGA Summer Pro-Am, um novo torneio da PGA de Portugal, organizado pela Greatgolf no Salgados Golf Course, em Albufeira, com apoio do Grupo Nau, sendo Record o jornal oficial.





O campeão nacional de 2009 não joga um torneio desde o Alfred Dunhill Championship, em dezembro de 2018, um torneio sul-africano que conta simultaneamente para o Sunshine Tour e para o European Tour.Depois disso, Tó Rosado teve de parar completamente a sua carreira por falta de financiamento e pela necessidade de concentrar todos os recursos na corajosa luta contra o cancro da sua mulher, Rita, que se prolonga há vários anos.Uma situação dramática que chegou a comover e a mobilizar muitos elementos proeminentes da comunidade golfística portuguesa na África do Sul.Em agosto de 2018, em declarações à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, António Rosado explicava que só jogava torneios que fossem disputados perto de casa, entre Pretória e Joanesburgo. Em dezembro desse ano deixou de competir e foi trabalhar para uma papelaria.«Sim, tínhamos lá um negócio de papelaria», disse o algarvio de 35 anos, com o qual perdemos contacto durante algum tempo, mas que nos contou nesta terça-feira ter regressado a Portugal «desde o fim de fevereiro», ou seja, mesmo antes da pandemia fechar fronteiras.«Estávamos a ficar um pouco com medo do crime e, então, decidimos voltar» disse Tó Rosado, que tinha ido viver e competir no circuito profissional sul-africano em dezembro de 2013.Foi nesse mês que disputou o seu último torneio em Portugal, a Taça Manuel Agrellos, integrado na seleção nacional de profissionais. Nessa época tinha ganho o Optilink PGA Open no Algarve e era um dos melhores jogadores portugueses.Depois disso, viveu momentos de glória na África do Sul. Em 2014 ganhou cinco torneios no IGT Pro Tour – que poderemos considerar uma terceira divisão do golfe profissional sul-africano – e tornou-se no primeiro português a terminar uma época como n.º1 da Ordem de Mérito de um circuito internacional. Foi um ano antes de Ricardo Melo Gouveia consagrar-se como n.º1 do Challenge Tour.No final desse ano de 2014 foi também o primeiro português a passar a Escola de Qualificação do Sunshine Tour e entre 2015 e 2018 conseguiu manter-se sempre na primeira divisão sul-africana.Esses tempos de glória estão longe e quase parecem um sonho. Nos últimos tempos já «treinava muitíssimo pouco» na África do Sul e desde que regressou com a sua mulher a casa dos pais, em Vilamoura, o golfe manteve-se fora da sua rotina.«De momento estou a fazer entregas às casas das pessoas. Coisas que pedem pela Internet. O golfe, de momento, está parado. Não tenho tempo para treinar. Penso que se bati 200 bolas nos últimos anos terá sido muito», lamenta-se.A luta pela sobrevivência continua a ser mais importante e a sua mulher Rita, católica convicta, tem sido uma lição de vida para ele: «Ela, de momento, não está a fazer tratamentos. Diz que está nas mãos de Deus e reza imenso todos os dias».Claro que quem foi um dos elementos preponderantes da seleção nacional de amadores da Federação Portuguesa de Golfe e da equipa nacional de profissionais da PGA de Portugal tem dificuldades em cortar totalmente os seus laços com esse passado de glória.Ao contrário de outros ilustres profissionais portugueses que esqueceram-se da sua associação profissional quando foram viver para o estrangeiro, Tó Rosado frisa com orgulho: «Tenho pago todos os anos as quotas da PGA de Portugal».Foi por isso que, ao ver na página de Facebook da PGA de Portugal o cartaz do PGA Summer Pro-Am, decidiu inscrever-se, mesmo confessando não conhecer Pedro Lima Pinto, o promotor do evento e administrador da Greatgolf, embora acrescente logo que manteve a amizade de há muito com o atual presidente da PGA de Portugal, Nelson Cavalheiro.«Vou ser muito sincero… vi o anúncio do torneio no Facebook e mandei um email a perguntar por informações. Aliás, eu nem sei bem quem organiza este torneio, porque nunca recebi nenhuma informação da PGA de Portugal», disse.«Vou participar porque não jogo torneios há alguns anos. Nem sei o que esperar. Mas quero estar no meio dos profissionais portugueses e da PGA de Portugal, e quero também saber um pouco mais do que está a passar-se em Portugal», acrescentou o ex-profissional da Titleist.Antigo jogador do Clube de Golfe de Vilamoura, Tó Rosado mantém os amigos dessa altura, hoje em dia bem mais famosos do que ele. Desde que regressou a Portugal, têm sido os momentos mais especiais do pouco que ainda resta da sua carreira.«De momento, só jogo ao fim de semana, quando me convidam. Caso contrário, não jogo porque estou cansado do trabalho e prefiro passar tempo com a família. Os meus planos para voltar à competição são… zero. Também não estou a par de quais as competições que estão a realizar-se em Portugal. Mas joguei algumas vezes com os Ricardos. Eles andam a jogar muito golfe!», declarou com admiração, referindo-se ao português melhor classificado no ranking mundial (Ricardo Santos) e ao atleta olímpico português no Rio2016 (Ricardo Melo Gouveia).Os amadores que tiverem o privilégio de jogar ao lado de Tó Rosado no próximo dia 23, no Salgados Golf Course, podem ter a certeza de que irão ter ao lado um profissional com uma enorme experiência de vida, dentro e fora dos campos de golfe, um exemplo na superação dos muitos obstáculos que tem enfrentado.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record