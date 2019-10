Tom Lewis e Oliver Fisher regressam ao Portugal Masters

Os golfistas britânicos Tom Lewis, campeão em título, e Oliver Fisher vão disputar o 13.º Portugal Masters, anunciou esta terça-feira a organização da única prova portuguesa do European Tour, que decorre de 24 a 27 de outubro.Lewis, de 28 anos, e que defende o título, foi o primeiro jogador a ganhar por duas vezes (2011 e 2018) o torneio de Vilamoura, enquanto Fisher foi o primeiro a fazer uma volta de 59 pancadas no European Tour.Tom Lewis foi o autor da maior recuperação de 2018 no circuito europeu, partindo para a última volta com um atraso de 9 pancadas em relação ao líder.Por sua vez, Oliver Fisher tornou-se no primeiro jogador a entregar um cartão de 59 pancadas, 12 abaixo do Par, na primeira volta do torneio do ano passado.