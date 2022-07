Tomás Bessa a três finais de subir ao Challenge Tour

Tomas Bessa inicia nesta quinta-feira a sua participação no Roma Alps Open, de 40 mil euros em prémios monetários, sabendo que está de novo em grande forma. O 3.º lugar nas Canárias, a sua segunda melhor classificação da época no Alps Tour (uma das terceiras divisões da Europa), fê-lo regressar ao top-5 no ranking que no final do ano irá ascender ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

«O objetivo é sempre vencer e vou dar o meu melhor em Roma, tal como depois, no torneio seguinte, e na Grand Final. Neste momento são três finais que faltam para fechar o ano», disse o português de 25 anos a Record, na sequência de uma recuperação formidável e única na sua carreira.

Tomás Bessa partiu para a última volta do Fred Olsen Alps de La Gomera na 20.ª posição, com 6 abaixo do Par do Tecina Golf La Gomera, nas Canárias, mas um cartão excecional, de 63 pancadas, 8 abaixo do Par, fê-lo galgar 17 postos e concluir a prova de 40 mil euros no 3.º lugar, com um total de 199 (69+67+63), -14.

«Foi um resultado muito bom, o 63, porque joguei muito bom golfe e todas as áreas do jogo colaboraram bastante bem», limitou-se a dizer, em relação à sua melhor volta de sempre em torneios do Alps Tour, um circuito que ele joga pela sexta temporada.

O profissional da Cigala pulverizou o seu anterior recorde pessoal, pois fizera quatro voltas em -6, mas também estabeleceu um novo recorde nacional neste torneio muito jovem. Foi apenas a terceira edição e não se jogou em 2020 e em 2021 devido à pandemia. Em 2019 Vítor Lopes (que agora anda a jogar mais no Challenge Tour) foi 4.º classificado com 12 abaixo do Par. Nessa altura, Tomás Bessa falhou o cut por 1 ‘shot’, apesar de ter jogado abaixo do Par.

As coisas começaram logo bem para Tomás Bessa, com um eagle no buraco 2 e daí partiu para uma enorme exibição. É certo que sofreu 1 bogey no buraco 6, mas converteu mais 7 birdies, dos quais, 2 seguidos para fechar o torneio.

No total das três voltas fez 1 eagle, 17 birdies, 32 pares, 3 bogeys e 1 duplo-bogey. O seu jogo comprido esteve afinado e arrasou nos buracos de Par-4 (9 birdies e 1 eagle) e de Par-5 (8 birdies). Nas estatísticas do Alps Tour de 2022, Tomás Bessa é o n.º1 no total de eagles (11) e de birdies (200). O seu jogo agressivo está a dar espetáculo!

«É um pouco difícil de se chegar a La Gomera, porque é preciso apanhar um voo para Tenerife e depois um barco ou um voo curto para La Gomera. Mas depois de se estar lá, é paradisíaco, com vistas excelentes e o campo é muito bom», disse o jogador de Paredes residente no Algarve.

Foi a sua segunda melhor classificação da época, só atrás do título conquistado em março no Egito, e igualou o seu melhor resultado agregado da temporada, pois já tinha feito -14 no Gosser Open em maio, quando foi 7.º classificado. Os 3.250 euros foram também o segundo prémio monetário mais elevado do ano (recebeu 5.800 quando ganhou o New Giza Open).

Tratou-se do seu sexto top-10 de 2022, mas o primeiro desde maio. Tomás Bessa chegou a ser n.º2 do ranking mas depois passaram-se cinco torneios em que só conseguiu um top-20. Estava a deslizar no ranking e ameaçar sair dos dez primeiros. A tensão era grande, mas reagiu à campeão. Mesmo assim, nessa fase menos boa, continuou a mostrar-se regular e já leva 14 cuts passados em 15 torneios – uma máquina.

Agora, claro, este 3.º posto, empatado com o holandês Lars Keunen (63+66+70) e com o amador francês Tom Vailllant (68+64+67), permitiu-lhe regressar ao 5.º lugar da Ordem de Mérito e poderá soltá-lo para um grande final de temporada. Sabe, contudo, que não será fácil, quando faltam apenas três torneios para fechar a época.

«Foi ótimo ter terminado o torneio dessa maneira. E ter ingressado no top-5 do ranking depois do torneio foi ainda melhor», disse-nos, seguramente mais aliviado.

«É lógico que ainda faltam três torneios, sendo um deles a Grand Final, com muitos pontos em jogo. Por isso, há muito por decidir, há muitos jogadores próximos uns dos outros e vários com hipóteses de terminarem no top-5», acrescentou o jogador da Zurich

Com efeito, Tomás Bessa soma 20.28 pontos. Atrás dele tem quatro rivais a menos de 2 mil pontos de distância, incluindo o vencedor em La Gomera. Referimo-nos ao holandês Vince Van Veen (66+67+65), que conquistou o seu primeiro título no Alps Tour, ao bater no play-off o amador francês Julien Sale (66+68+64), tendo ambos empatado aos 54 buracos com 198 (-15), apenas mais 1 pancada do que o português.

Mas, por outro lado, Tomás Bessa também está a apenas 844 pontos do 4.º lugar. Mais difícil será chegar ao top-3. «Tenho é de focar-me no meu jogo e continuar a progredir. Esta (última) volta mostra que estou a jogar melhor», declarou com confiança.

O campeão nacional de 2020 está, como ele diz, a tentar controlar o que é controlável e um aspeto importante é o calendário competitivo, para o qual recebeu uma boa ajuda da FPG.

«O Alps Tour vai ter um intervalo de praticamente dois meses e é importante manter-me em competição para, numa altura destas, tão crucial, não ficar dois meses sem competir. Logo após este torneio vou jogar dois do Challenge Tour na Irlanda e na Finlândia. Nesses dois meses vou jogar no Challenge Tour com a ajuda da FPG, que providenciar-me-á alguns convites e isso ser-me-á muito útil», explicou.

Para além de Tomás Bessa, houve outro jogador português em prova nas Canárias, João Zitzer, que não integrou os 49 que passaram o cut. Terminou no 79.º lugar com 157 (83+74), +15.

O Roma Alps Open joga-se de quinta-feira a Sábado – ao mesmo tempo do Open XiraGolfe em Portugal – e tem como palco o Golf Club Parco de Medici, distribuindo 40 mil euros em prémios monetários.