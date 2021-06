Tomás Bessa bem encaminhado no Open da Bretanha

O golfista profissional português Tomás Bessa estreou-se esta quinta-feira no Open da Bretanha, torneio pontuável para o Challenger Tour, com duas pancadas abaixo do Par 72 do traçado do Golf Bluegreen de Pléneuf Val André, em França.

Bessa, de 24 anos, entregou um primeiro cartão com 68 pancadas, depois de assinar cinco birdies (uma abaixo) nos buracos 1, 6, 7, 11 e 13, um bogey (uma acima) no green do 12 e um duplo-bogey (duas acima) no buraco 14.

Graças à boa exibição, o campeão nacional de profissionais colocou-se entre os jogadores que partilham o 26.º lugar do leaderboard, liderado ao final dos primeiros 18 buracos pelo austríaco Timan Baltl, com 63 pancadas, sete abaixo do Par.

Já Vítor Lopes, o outro profissional português que esta semana disputa o torneio do Challenge Tour, completou a ronda inaugural com 71 shots, uma acima.

Após registar birdie nos buracos 1, 5, 7, 10, 11 e 16, o algarvio, de 24 anos, anotou três bogeys (nos buracos 3, 4 e 8) e dois duplo-bogey (14 e 18) para integrar o grupo de golfistas que estão a dois shots do cut provisório.