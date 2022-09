Tomás Bessa cai para nono no Challenger de Genappe

O golfista português Tomás Bessa caiu este sábado do terceiro para o nono lugar do torneio B-NL Challenge Trophy by Hulencourt, prova do Challenge Tour, o segundo circuito europeu, que decorre em Genappe, na Bélgica.

Tomás Bessa registou o pior desempenho nos três dias de competição, com 69 pancadas, ainda assim três abaixo do par do campo, consequência de um eagle (dois golpes abaixo do par do buraco), quatro birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima).

O golfista luso caiu de terceiro para o grupo dos nonos classificados, com um total de 203 golpes, agora mais longe da liderança, que é ocupada pelo francês Jeong weon Ko, com 199, depois deste sábado ter entregado um cartão com 67.

Vítor Lopes, que, ao contrário de Pedro Figueiredo, Tomás Gouveia e Pedro Lencart, conseguiu passar o cut, necessitou de 71 pancadas, uma abaixo do par do campo, fruto de dois birdies e um bogey, integrando o grupo dos golfistas colocados em 60.º lugar, com um agregado de 210.