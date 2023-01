Tomás Bessa campeão em Lagos

Tomás Bessa liderou do princípio ao fim e conquistou o 3.º Palmares Open, o torneio internacional de 10 mil euros em prémios monetários, que terminou esta terça-feira em Lagos.Foi a sua segunda vitória na época de 2022/2023 do PT Tour. Em novembro já tinha vencido o 2.º Palmares Open e no 1.º Palmares Open fora 2.º classificado, pelo que é o destacado líder do ranking do único circuito internacional para profissionais realizado em Portugal.O profissional da Cigala totalizou 204 pancadas, 12 abaixo do Par dos percursos Lagos e Praia do Palmares Ocean Living & Golf, após voltas de 66, 66 e 72. O jogador de Paredes mas residente no Algarve superou o inglês George Bloor (67+69+69) por 1 único ‘shot’. Bessa arrecadou 2 mil euros e Bloor 1.300.Numa prova que contou com 74 jogadores, destacaram-se também dois top-10 dos irmãos Ricardo e Hugo Santos, empatados no 8.º lugar (-4). Tomás Bessa começou com o resultado de 66 (-6) para desde logo colocar-se na frente. Na segunda ronda repetiu a dose para partir para o último dia com 132 (-12) e com 2 ‘shots’ de vantagem sobre Olly Huggins (69+65).Na jornada decisiva, jogada debaixo de condições inclementes, marcou 72 (Par) para somar 204 (-12).Olly Huggins, o vice-líder na véspera, fechou com 72 para partilhar o 3.º lugar com Jonathan Thomson (68+69+69), ambos com 206 (-10)."Foi uma (última) volta muito difícil. Comecei de forma atabalhoada, com 4 acima do Par após cinco buracos, mas estou muito orgulhoso pela forma como batalhei para reentrar no jogo e no torneio", disse Tomás Bessa. "Mantive-me paciente, esperei que os bons shots aparecessem, porque as condições estavam muito difíceis, com ventos fortíssimos – a bola quase se movimentava sozinha nos greens. Felizmente, consegui executar um grande chip no 18 para fazer um birdie e ganhar", acrescentou o profissional da Zurich.Ricardo Santos teve uma boa exibição no último dia, em com 69 (-3), o segundo melhor resultado da terceira volta, um dos únicos quatro jogadores que entregaram cartões na casa das 60’s pancadas. O português que este ano compete no DP World Tour tinha feito voltas anteriores de 70 e 73 e totalizou 212 (-4), partilhando o 8.º lugar com o seu irmão mais velho, Hugo (67+69+76). Vitor Lopes foi 20.º, com 218 (73+75+70), +2; e João Pinto Basto Jr. terminou em 36.º, com 225 (72+77+76), +9.O 3.º Palmares Open foi o primeiro torneio do 3.º ‘Swing’ do PT Tour. Segue-se o 4.º Palmares Open, entre 20 e 22 de janeiro, também com 10 mil euros em prémios monetários.