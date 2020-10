Tomás Bessa com grandes progressos em 2020

Tomás Bessa encerrou na sexta-feira a sua melhor época internacional de sempre, à semelhança do que tinha sucedido poucos dias antes com a sua irmã mais nova, Leonor.



Curiosamente, a nível nacional, foi também um ano importante para ambos, pois fizeram história quando, em julho, tornaram-se nos primeiros irmãos a conquistarem uma mesma edição do Solverde Campeonato Nacional PGA.



Mas se Leonor Bessa competiu em 2020 no Santander Golf Tour, o circuito profissional espanhol, Tomás Bessa participou, pelo terceiro ano seguido, no Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias, com um grau de exigência um pouco superior.



O Alps Tour Golf foi a aposta predominante de Tomás Bessa, que jogou ainda em dois torneios do European Tour, a primeira divisão europeia, e também no Portugal Pro Golf Tour, um circuito satélite internacional organizado pelo empresário português José Correia.



O grande objetivo da época do jogador de Paredes que reside no Algarve era ascender ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia.



Para isso, precisava de terminar a temporada entre os três primeiros classificados da Ordem de Mérito do Alps Tour Golf. Normalmente, o top-5 tem direito ao cartão do Challenge Tour mas, este ano, devido ao contexto de pandemia, esse prémio foi reduzido para o top-3.



Tomás Bessa concluiu o Alps Tour Golf de 2020 na sexta-feira no 14.º lugar dessa Ordem de Mérito (foi o melhor português), pelo que, não atingiu esse alvo tão desejado. Também ainda não foi desta que conseguiu ganhar um torneio das três principais divisões europeias.



Contudo, em todos os três circuitos internacionais em que participou em 2020, o profissional da Ping registou melhorias significativas e o balanço final tem de ser considerado bem positivo.



«Sim, foi uma época boa, embora tenha falhado o principal objetivo, que era o top-3 na Ordem de Mérito do Alps Tour Golf», disse Tomás Bessa à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.



Vamos, então, verificar os progressos do português de 24 anos, circuito a circuito.



No Portugal Pro Golf Tour, com torneios de 10 mil euros em prémios monetários, o jogador da Cigala foi 6.º no ranking. Em 2019 fora o 10.º. É verdade que este ano não ganhou qualquer torneio, ao contrário de 2019 em que vencera o Penina Classic, mas em 2020 foi vice-campeão em três ocasiões e alcançou ainda outros quatro top-10. Em 2019 tinham sido quatro top-10, incluindo o já referido título no Penina Classic.



Foi no European Tour que sentiu-se mais a evolução de Tomás Bessa, até por estar entre a elite europeia, em provas com prémios monetários de um milhão de euros em Vilamoura e de meio milhão de euros em Óbidos.



O campeão nacional de profissionais passou pela primeira vez um cut em torneios do European Tour no Portugal Masters, onde foi 64.º (+1), repetindo depois o feito no Open de Portugal at Royal Óbidos, onde terminou em 49.º (-3). Concretizou três voltas abaixo do Par em oito rondas disputadas e ganhou 4.161 euros nesses dois torneios portugueses.



«Claro que a experiência que adquiri no Portugal Masters e no Open de Portugal contribuiu para essa evolução», sublinhou Tomás Bessa que, logo depois desses dois eventos do ‘Iberian Swing’ do European Tour, optou por não jogar o Campeonato Nacional Absoluto Audi em Espinho (como fez a maioria dos melhores jogadores portugueses), para continuar a sua aposta no Alps Tour Golf, em torneios de 40 mil euros em prémios monetários.



Ao aceitar os convites da Federação Portuguesa de Golfe para o Portugal Masters e o Open de Portugal, Tomás Bessa sabia que estava a dificultar a sua tarefa no Alps Tour Golf, uma vez que, ao mesmo tempo, decorreram dois torneios, em França e Itália. Enquanto a concorrência pode jogar nove torneios em 2020, o português só conseguiria, no máximo, participar em sete, tornando-se mais difícil o tal top-3 no ranking final do ano.



«Faltei a dois torneios do Alps Tour Golf que coincidiram com o Portugal Masters e com o Open de Portugal. Isso acabou por condicionar claramente a luta pela subida de divisão, num calendário em tempo de pandemia, com apenas nove torneios», especificou.



Por isso, ao sair de Óbidos em setembro, Tomás Bessa sabia que teria de, forçosamente, ganhar pelo menos um torneio para ter hipóteses matemáticas e por pouco não conseguiu-o.



Foi nessa altura do ano que jogou ao seu melhor nível de sempre, obtendo um 4.º lugar no Alps de Andalucia, com 12 pancadas abaixo do Par (o seu melhor resultado do ano) e um 3.º posto (a sua melhor classificação da temporada) no Alps las Castillas, com 9 abaixo do Par. Em duas semanas embolsou 4.580 euros de ‘prize-money’.



«Quando fiz os dois top-5 seguidos sentia-me bem com o meu jogo, confiante e em controlo. Não saquei uma vitória por pouco», frisou.



O jogador da Zurich esteve mesmo perto da vitória em ambas as situações. «Foi bom estar, pela primeira vez, na luta por títulos no Alps Tour Golf. Senti que a experiência e a rodagem que já levo, por estar a competir pela quarta semana consecutiva, foi bastante proveitosa. O meu jogo está a evoluir e sinto que tenho capacidade de lutar por títulos», explicou-nos na altura.



Depois desses dois bons top-5, era obrigatório vencer o Italy Alps Open desta semana para ter hipóteses matemáticas de fechar 2020 no top-3 do ranking do circuito transalpino, mas o 12.º lugar (-4) em Roma foi, naturalmente, insuficiente.



De qualquer modo, atente-se aos seguintes dados que revelam o progresso de Tomás Bessa nos últimos três anos no Alps Tour Golf:



Em 2018, entrou em cinco torneios, incluindo duas fases da Escola de Qualificação. Não ganhou qualquer prémio monetário. A melhor classificação foi o 7.º lugar na Primeira Fase da Escola e o melhor resultado também as 5 pancadas abaixo do Par nesse torneio, o único em que teve um agregado abaixo do Par. Nos torneios regulares, o melhor que conseguiu foi um 52.º lugar. Jogou dez voltas e só conseguiu bater o par do campo em duas delas.



Em 2019, participou em oito torneios, incluindo a Final da Escola de Qualificação. Foi 81.º na Ordem de Mérito; teve uma média de pancadas por volta de 72,88; e ganhou 1.572 euros. Foi 2.º na Escola de Qualificação com -8, simultaneamente o melhor resultado e a melhor classificação do ano. Só teve três agregados abaixo do Par e nos torneios regulares teve dois top-25. Passou pela primeira vez o cut em torneios regulares e fê-lo por três vezes. Entregou cartões de 19 voltas, 7 delas abaixo do Par.



Em 2020, competiu em sete torneios e já não foi necessário jogar a Escola de Qualificação, pois está diretamente apurado para o Alps Tour Golf de 2021, graças ao 14.º lugar com que terminou na Ordem de Mérito, uma melhoria de 67 posições em relação ao ano anterior.



Também em 2020, registou uma média de pancadas por volta de 69,43 (menos 3,45 pancadas por volta em relação a 2019); e ganhou 7.194 euros (mais 5.622 euros do que um ano antes). Teve dois top-5 (os primeiros da carreira em torneios regulares deste circuito), mais dois top-15 e outro top-20. Só falhou um cut.



Competiu em 20 voltas em 2020 e 13 delas foram abaixo do Par. Em dois torneios fez, pela primeira vez, três voltas seguidas abaixo do Par e em setembro carimbou uma série de cinco voltas consecutivas abaixo do Par.



O seu melhor resultado agregado do ano foram 12 pancadas abaixo do Par, curiosamente o mesmo ‘score’ com que se sagrou campeão nacional de profissionais.



«Creio que, a nível internacional, o Italy Alps Open desta semana terá mesmo sido o meu último torneio. A nível nacional terei ainda pela frente o recentemente anunciado PGA Portugal Open, no Amendoeira Golf Resort, no final de novembro, onde vou querer dar o meu melhor. Até lá, vou descansar e investir afincadamente na melhoria de alguns aspetos técnicos e físicos, mas sinto que o meu jogo está a evoluir e no bom caminho», concluiu Tomás Bessa, nesta avaliação a uma temporada internacional largamente positiva.



Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) em exclusivo para Record