Tomás Bessa com top-40 no Egito

Tomás Bessa iniciou o Alps Tour de 2022 com alguma consistência de jogo e parece estar em crescendo. Em duas semanas, passou por duas vezes o cut em torneios de 40 mil euros em prémios monetários e se na primeira prova alcançou um top-50, na segunda já melhorou e concluiu-a hoje (terça-feira) com um top-40.

O campeão nacional de 2020 vinha de um 48.º lugar (+1) no Ein Bay Open, nos percursos A e B do Sokhna Golf Club, e hoje foi 40.º (-6) no Red Sea Little Venice Open, nos campos B e C do mesmo clube egípcio.

Na partida para a última volta, o profissional de Paredes, que reside no Algarve, ocupava a 14.ª posição (-8), com duas voltas seguidas de 68 pancadas, mas um último cartão de 74 (+2) relegou-o para o grupo dos 40.ºs classificados, com um total de 210 (-6).

"Estou um bocado desiludido com estes resultados. Sinto que sou capaz de fazer muito melhor, mas ainda não consegui ter todas as partes do meu jogo a funcionar consistentemente, especialmente os wedges e o putter. Não tenho conseguido tirar vantagem de oportunidades criadas pelo jogo comprido", disse a Record o jogador da Cigala, que recebeu um prémio de 420 euros.

"Vejo este início de época com muita atenção para melhorar atributos que tenho para tornar-me num candidato sério à subida de divisão", acrescentou o português que, para isso, terá de completar a época de 2022 no top-5 da Ordem de Mérito. Passadas estas duas primeiras etapas, Tomás Bessa é o 37.º deste ranking do Alps Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu.

O jogador da PING preparou da melhor maneira o início do Alps Tour, competindo no PT Tour de 2021/2022 e fê-lo com grande sucesso, vencendo duas provas algarvias de 10 mil euros em prémios monetários, uma no final do ano passado e outra já este ano.

Mas voltando ao Egito, entre os 120 participantes do torneio no Suez houve outro português, Vítor Lopes, que acumulou voltas de 68 e 73 para falhar o cut por 1 única pancada, com 141 (-3). No ano passado tinha alcançado um top-10 neste mesmo torneio.

O Algarvio de Vilamoura tinha sido o melhor português no torneio da semana passada, no grupo dos 31.ºs classificados (-3). Vítor Lopes é o 52.º na Ordem de Mérito do Alps Tour.

Basta olhar para os resultados de Vítor Lopes, de -3 em ambos os torneios – mas numa prova essas 3 abaixo do Par deram-lhe quase um top-30, enquanto na outra as -3 não chegaram para o apuramento para a última volta –, para perceber-se que, embora tenham sido realizados no mesmo clube (mas com uma diferente conjugação de percursos), foram competições bem distintas.

Na semana passada o resultado do campeão, o italiano Stefano Mazzoli, foi de -14. Esta semana o ‘score’ vencedor foi de -24 e o mais impressionante foi o facto de esse super resultado ter sido carimbado por um jovem de… 17 anos!

Como escreveu o 'press officer' da Federação Portuguesa de Golfe, Rodrigo Cordoeiro, "o Red Sea Little Venice Open teve um vencedor bombástico. Marcando voltas de 65, 64 e 63, o amador francês Oihan Guillamondeguy venceu com 192 (-24), deixando o vice-campeão, o espanhol Jorge Maicas, a 8 pancadas de distância. Jorge Maicas perfez 200 (-16), com ‘scores’ de 68, 66 e 66".

Claro que, sendo amador, o gaulês não recebeu prémio monetário e foi o espanhol a embolsar os 5.800 euros.

O próximo torneio do Alps Tour, ainda no Egito, é o New Giza Open, no Cairo, de 4 a 6 de março. Só depois o circuito entra na Europa, com o Winter Series Terre dei Consoli, em Itália.