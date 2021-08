Tomás Bessa despede-se do Vierumäki Finnish Challenge no 34.º lugar

O golfista português Tomás Bessa despediu-se este domingo do Vierumäki Finnish Challenge, torneio do calendário do Challenge Tour, no 34.º lugar no traçado (Par 72) do Vierumäki Resort, na Finlândia.

O campeão da PGA de Portugal, em 2020, entregou um último cartão com 71 pancadas, uma abaixo do Par, depois de registar quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 12, 16, 17 e 18 contra um bogey (uma acima) no 4 e um duplo bogey no 7, um Par 3.

Com um agregado de 281 'shots' (69+69+72+71), Tomás Bessa integrou o grupo de quatro jogadores que partilharam o 34.º posto do leaderboard, todos com sete abaixo do Par.

O título do Vierumäki Finnish Challenge foi conquistado pelo dinamarquês Marcus Helligkilde, com um agregado de 265 pancadas (61+67+66+71), duas de vantagem sobre o sueco Jesper Svensson, segundo classificado.