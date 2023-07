Tomás Bessa e Tomás Melo Gouveia no top-40 em torneio na Alemanha

Os portugueses Tomás Bessa e Tomás Melo Gouveia terminaram este domingo no top-40 do torneio de golfe Big Green Egg German Challenge powered by VcG, disputado em Neuburgo do Danúbio, Alemanha.

No Wittelsbacher Golfclub, Bessa foi o melhor luso neste torneio do Challenge Tour, concluindo em 34.º, com um total de 289 pancadas (+1 que o par) e um prémio de 1.725 euros.

Tomás Melo Gouveia fechou no grupo dos 40.ºs, com 290 (+2) para os quatro dias de competição e 1.425 euros de prémio.

Na Race to Mallorca, nome do ranking do circuito, Bessa sobe 37 lugares, para 188.º, enquanto Tomás Melo Gouveia desce três posições, para 70.º.

O vencedor em Neuburgo do Danúbio foi o italiano Francesco Laporta, com 281 (-7).

Na quinta-feira inicia-se a próxima prova do circuito, o Irish Challenge, com os irmãos Tomás e Ricardo Melo Gouveia entre os participantes.