Tomás Bessa e Vítor Lopes em 46º lugar na Bélgica

Os portugueses Tomás Bessa e Vítor Lopes terminaram este domingo no grupo dos golfistas classificados em 46º lugar o B-NL Challenge Trophy by Hulencourt, prova belga do Challenge Tour, o segundo circuito europeu, vencida pelo alemão Alexander Knappe.

Tomás Bessa, que iniciou o dia em Ganappe no nono lugar e, na sexta-feira, ocupava a terceira posição, entregou um cartão com 76 pancadas, quatro acima do par do campo, consequência de três bogeys (um golpe acima do par do buraco), um duplo bogey (duas acima) e apenas um birdie (uma abaixo).

Vítor Lopes, pelo contrário, despediu-se com um registo de três pancadas abaixo do par do campo, com 69, graças a quatro birdies e um único bogey, o que lhe permitiu igualar o agregado final do compatriota de 279 golpes.

A prova belga foi vencida por Knappe, que totalizou 268 pancadas, depois deste domingo ter necessitado de 68, menos uma do que o sueco Micael Lindberg e menos duas relativamente ao inglês Nathan Kimsey, segundo e terceiro classificados, respetivamente.