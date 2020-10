Tomás Bessa e Vítor Lopes no top-20 em Roma

Tomás Bessa e Vítor Lopes encerraram com top-20’s a sua participação no Italy Alps Open, o torneio de 40 mil euros em prémios monetários, que contou com 84 jogadores e concluiu o calendário de 2020 do Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias.



Pelo terceiro torneio seguido do Alps Tour Golf, Tomás Bessa foi o melhor português, terminando no grupo dos 12.º classificados, com 212 pancadas, 4 abaixo do Par, após voltas de 71, 69 e 72, que garantiram-lhe um prémio de 778 euros.



Vítor Lopes, que chegou a andar no top-5 após a primeira volta, fechou a contagem no grupo dos 16.º classificados, com 213 pancadas, 3 abaixo do Par, depois de rondas de 69, 74 e 70, embolsando 666 euros.



Os dois portugueses de 24 anos estiveram particularmente em boa forma neste final de temporada e vinham de dois top-10’s nos dois torneios anteriores do Alps Tour Golf, razão pela qual ainda dispunham de hipóteses matemáticas de lutar por uma subida ao Challenge Tour, desde que conquistassem o título em Roma.



Esse objetivo não foi alcançado, mas é forçoso reconhecer que estiveram ambos em bom nível, não só neste torneio – disputado durante três dias e concluiu-se nesta sexta-feira a 40 quilómetros de Roma, no Golf Nazionale, o palco da Taça do Mundo de profissionais em 1991 – mas, sobretudo, durante toda a época.



Aliás, na Ordem de Mérito do Alps Tour, Tomás Bessa fechou a temporada no 14.º lugar, enquanto Vítor Lopes foi 16.º, as suas melhores classificações de sempre neste circuito que, em 2020, apesar do contexto de pandemia, ainda conseguiu realizar nove torneios no Egito, Áustria, Itália, França e Espanha.



Os dois portugueses mostraram capacidade de converter birdies nestes três dias – 13 Lopes e 15 Bessa – mas também tiveram momentos menos bons. No caso de Lopes, pesaram os 3 bogeys sofridos nos buracos 14, 17 e 18 da segunda volta. Bessa foi muito penalizado por 2 duplos-bogey e 1 triplo-bogey.



Quer Vítor Lopes, quer Tomás Bessa são conhecidos pelas longas distâncias das suas pancadas de saída e como já conheciam o campo desde o ano passado, estavam preparados para jogarem um pouco ao ataque, mas, como admitiu Lopes, «foi preciso alterar a estratégia».



A razão é simples, explicou Bessa: «No ano passado estivemos no Golf Nazionale no verão. Este ano jogámos em pleno outono e o campo estava um bocado diferente. A bola não rolava nos fairways. Embora não tenhamos apanhado chuva durante o torneio, choveu bastante nos dias anteriores e o campo estava muito alagado».



O campeão nacional de profissionais gosta do Golf Nazionale, «embora não vá ao encontro» do seu «tipo favorável de campo». «É bastante exigente do tee, com bons buracos de Par-3, greens pequenos e ondulados». Vítor Lopes também recorda-se de «no ano passado ter feito lá um 8.º lugar».



Nestas condições diferentes do que esperavam, como avaliaram os portugueses a sua prestação?



Lopes, profissional da TaylorMade, gostou de alguns aspetos: «Fiz muitos birdies num campo exigente do tee ao green. Foi um torneio do qual retirei coisas positivas. Não foi nem muito bom, nem muito mau. Houve alguns bogeys desnecessários a três putts ou com chip e dois putts, mas não fiz nenhum duplo-bogey, o que foi muito bom».



Bessa, jogador da Ping, não atuou tão bem como nos dois torneios anteriores, mas mostrou capacidade de adaptação às circunstâncias inesperadas: «Embora tenha feito alguns birdies, não me senti a jogar tão bem. Não estava tão forte nas saídas e optei por ser mais conservador e confiar mais no meu jogo de ferros, que esteve bom. Não estava com grandes expectativas para este torneio. Ainda por cima, com a necessidade de ganhar (o torneio) para sonhar com o top-3 (no ranking final da época). De certa forma faço um balanço positivo, porque, mesmo sentindo-me fora do meu melhor, consegui ser competitivo».



Tomás Bessa fechou a sua época internacional. Vítor Lopes irá ainda disputar mais dois torneios do Challenge Tour em Espanha. Ambos contam encerrar a temporada no torneio da PGA de Portugal no final de novembro, no Amendoeira Golf Resort, no Algarve.



Os portugueses não atingiram, assim, o seu objetivo de vencerem o torneio para poderem alcançar o top-3 no ranking de 2020 e, consequentemente, ascenderem à segunda divisão europeia em 2021. Contudo, ambos melhoraram significativamente em relação aos anos anteriores.



O título no Italy Alps Open foi arrebatado pelo italiano Jacopo Vecchi Fossa, que somou 203 pancadas, 13 abaixo do Par, após voltas de 69, 66 e 68, embolsando 5.800 euros. Uma vitória e um prémio saboroso para um jogador que há três anos viu a sua carreira em perigo por uma cirurgia ao coração.



O top-3 na Ordem de Mérito do Alps Tour Golf, premiado com a subida ao Challenge Tour, ficou ordenado do seguinte modo: 1.º Jordi Garcia del Moral (Espanha), 18.502,58 pontos em 9 torneios disputados; 2.º Lucas Vacarisas (Espanha), 14.975,81 pontos em 7 torneios; 3.º Jeong Weon Ko (França), 14.556,90 pontos em 9 torneios.



Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record