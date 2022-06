Tomás Bessa na luta pelo cut no Alps de Andalucía

Tomás Bessa iniciou esta quinta-feira de rompante a 10.ª edição do Alps de Andalucía e chegou a andar com 4 pancadas abaixo do Par do Valle Guadiana Links, em Aiamonte, a discutir a liderança do torneio de 40 mil euros em prémios monetários. Só que, no final da primeira volta, de hoje, já tinha caído para o 44.º lugar (-1), mesmo assim com grandes hipóteses de passar o cut.O responsável pelo Gabinete de Imprensa do Alps Tour informou que "as condições matinais foram favoráveis a melhores resultados, devido à leve brisa de norte, enquanto de tarde foi mais complicado para os jogadores, porque o vento soprou de sul, tornando-se moderado e persistente".Ora Tomás Bessa jogou de tarde. Saiu do buraco 10 e chegou ao 2 com dois birdies e um eagle, mas depois viveu três buracos terríveis, com bogeys no 3 e no 4, e mais um duplo-bogey no 5. Valeu-lhe um último birdie no 6 para terminar o primeiro dia abaixo do Par e permanecer dentro do cut provisório, empatado com outros oito jogadores.O Alps de Andalucía é organizado em conjunto pelo Alps Tour, a Real Federação Espanhola de Golfe e a Federação de Golfe da Anadaluzia. Conta com 139 jogadores de 18 países e é liderado por dois jogadores com 66 pancadas, 6 abaixo do Par, o italiano Giacomo Fortini e o espanhol Sergio Parriego, seguidos de sete jogadores a uma pancada de distância.Entretanto, Tomás Bessa entrou em contacto compara esclarecer que quando esta semana se referiu à altitude em Andorra e às condições de jogo diferentes com que se deparou no torneio anterior, não pretendia de modo algum usá-lo como desculpa, bem pelo contrário."De todo, não foi por causa da altitude que não tive a performance que queria. Era um fator que estava lá para todos e tive tempo de habituar-me. Todos os campos têm as suas características", frisou o campeão nacional de 2020.