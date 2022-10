Tomás Bessa segue em 43.º lugar no English Trophy

O golfista Tomás Bessa é o melhor representante português no English Trophy, ao integrar o grupo dos praticantes classificados em 43.º lugar do torneio britânico do Challenge Tour, liderado pelo alemão Maximilian Schmitt.

Tomás Bessa totalizou 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, em Abingdon, graças a três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e apenas um 'bogey' (uma acima), terminando a terceira volta com um total de 209, menos uma em relação a Pedro Figueiredo.

O compatriota necessitou este sábado, precisamente, de mais um golpe para completar a volta (71), após quatro 'birdies' e três 'bogeys', integrando o grupo dos golfistas classificados na 48.ª posição, com um agregado de 210.

Os outros dois representantes portugueses no English Trophy, Vítor Lopes e Tomás Melo Gouveia, falharam na sexta-feira o cut e foram afastados da prova, que é liderada por Schmitt, com um total de 198 pancadas, 64 das quais efetuadas hoje, oito abaixo do par do campo.