Tomás Bessa segue em 47.º no Big Green Egg German Challenge

Tomás Bessa é o golfista português mais bem classificado no Big Green Egg German Challenge powered by VcG, ocupando este sábado, após três dias do torneio alemão, o 47.º lugar.

Bessa fez uma terceira volta com 72 pancadas, o par do campo, recuperando quatro posições face a sexta-feira.

No Wittelsbacher Golfclub (Par 72), em Neuburgo do Danúbio, Bessa registou este sábado três 'birdies' e outros tantos 'bogeys'.

Após três voltas, Tomás Bessa tem um agregado de 217.

Tomás Melo Gouveia também continua em prova, mas teve uma ronda menos bem conseguida e desceu de 14.º para 56.º, ao registar 77 pancadas (+5), com dois 'birdies' e sete 'bogeys'.

No total, tem 218 pancadas.

Pelo caminho, na sexta-feira, ficaram Ricardo Melo Gouveia, com 150, em 109.º e Vítor Lopes, que desistiu após uma primeira volta de 79 (+7).

A liderança é repartida pelos ingleses Gary Boyd e Ashley Chesters, ambos com 208 pancadas, menos uma que o italiano Francesco Laporta.