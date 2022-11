Tomás Bessa soma o terceiro título internacional do ano em Lagos

Foi a sua época mais longa de sempre, mas também a mais bem-sucedida e é significativo que Tomás Bessa tenha encerrado hoje (terça-feira) o seu calendário competitivo de 2022 com uma vitória, o seu terceiro título neste ano civil e todos em torneios internacionais.O português de 26 anos conquistou o 2.º Palmares Open com 197 pancadas, 19 abaixo do Par dos percursos Lagos e Praia do Palmares Ocean Living and Golf, no Algarve, após voltas de 67, 64 e 66."Este foi o meu último torneio do ano. O PT Tour só regressa em janeiro. Para ser 100% honesto, é verdade que tenho ainda o Pro-Am em Amarante, mas num ambiente mais amigável, mais social. Foi ótimo acabar a época da maneira como acabei", declarou aDo total de 10 mil euros em prémios monetários, o campeão do 2.º Palmares Open arrecadou dois mil. Na semana passada, no 1.º Palmares Open, o torneio que inaugurou o PT Tour de 2022/2023, Tomás Bessa já tinha estado em grande, terminando como vice-campeão. Embolsou então 1.300 euros de prémio, pelo que, em duas semanas, já garantiu um razoável ‘prize-money’. Igualmente importante é o facto de ir para o segundo ‘swing’ deste circuito internacional realizado no nosso país como o n.º1 da Ordem de Mérito. O próximo torneio será só em janeiro.O profissional da Cigala partiu hoje para a última volta no 2.º lugar, a uma pancada do líder, mas venceu à vontade, com 5 pancadas de vantagem sobre o amador inglês Josh Berry (202). "Senti que estive no controlo de praticamente todas as minhas partes do jogo. Errei muito pouco, principalmente no último dia em que há sempre mais pressão. Joguei muito seguro, dei os shots certos na altura certa e o resultado foi ótimo. Estou muito orgulhoso da minha performance neste torneio", analisou.As condições de jogo voltaram a não estar fáceis, mas ter jogado na semana passada ajudou bastante: "Foram três dias em que esteve vento, principalmente nos dois últimos dias, um vento oeste como no outro torneio. Chuva, não apanhámos praticamente nada, não interferiu com o jogo. Já o vento, com uns 30 km/h, dificulta e altera a abordagem em alguns shots".Na semana passada, nos percursos Praia e Alvor de Palmares, o campeão nacional de 2020 foi 2.º com 17 abaixo do Par. Agora, nos campos Lagos e Praia foi o melhor com 19 abaixo. Ambos excelentes resultados para torneios de três voltas. "Não posso dizer que tenha preferência (por este campo em relação ao da semana passada), mas é evidente que esta combinação (Lagos-Praia) proporciona mais oportunidades de birdie, porque tem mais Par-5 e tem Par-4 mais curtos. Especialmente o percurso Praia oferece mais oportunidades claras, são buracos mais simples", explicou o jogador da Zurich.Entre profissionais e amadores de alto rendimento, houve um total de 28 jogadores em campo. Só houve outro português, Mikael Carvalho, que foi 24.º com 238 (79+78+81), +22. Não teve direito a prémio.Os restantes jogadores portugueses, designadamente aqueles que tinham estado no 1.º Palmares Open, rumaram a Sesimbra para jogarem o 5.º Torneio do Circuito FPG, de 7.500 euros em prémios. O último dia dessa prova, realizada no Quinta do Peru Golf & Country Club, coincidia com o primeiro do 2.º Palmares Open, era impossível jogarem ambas as competições."A minha preferência recaía sobre a Quinta do Peru, mas, por descuido, o meu exame médico desportivo caducou e tive de fazer um à pressa para poder inscrever-me no torneio da FPG. Quando tinha tudo preparado, as inscrições já tinham fechado e a lista já estava cheia. Falei com a FPG para tentar jogar, mas disseram-me que já havia demasiados inscritos, que havia lista de espera e que não seria possível. O erro foi meu, por isso, não há nada a dizer", reconheceu Tomás Bessa.É preciso compreender que o jogador de Paredes residente no Algarve teve uma época bem desgastante. Um ano tem 52 semanas, ainda não chegámos ao fim de 2022 e Tomás Bessa competiu em 32 torneios! Foi um esforço físico e emocional para este atleta que tem a particularidade de professar o estilo de vida vegan e apresenta-se sempre numa excelente condição física. É compreensível que tivesse atrasado a renovação do seguro desportivo."Quando acabei a Segunda Fase da Escola de Qualificação do DP World Tour (em outubro) estava num ‘burnout’ emocional e não me apetecia jogar golfe. Apetecia-me ter uma semana sem golfe e não sabia como iria voltar após essa semana. Tirei quatro dias e não sabia se teria disponibilidade mental para jogar os próximos torneios. Nesses quatro dias libertei-me completamente e voltei cheio de vontade de jogar. O meu plano era jogar o primeiro torneio do PT Tour e depois a Quinta do Peru. Até como forma de agradecimento à FPG por ter-me providenciado os convites (para torneios internacionais) e por pertencer à seleção nacional. Infelizmente não foi possível. Decidi, então, jogar este torneio, porque, como vou passar o mês de dezembro todo sem torneios, preferi fazer agora mais algum esforço físico e mental, e em dezembro terei tempo para descontrair, para estar com a minha família no Porto, que já não a vejo há muitos meses, para descansar, para ponderar bem o que quero melhorar para o ano e reunir-me com a minha equipa técnica para delinearmos uma estratégia para atacarmos 2023 em força", esclareceu, com toda a sinceridade.O 2.º Palmares Open foi o seu terceiro título no ano civil de 2022: "Sim, tens razão, venci um torneio no Morgado Golf Resort no início do ano, do PT Tour (em fevereiro), venci agora este e também já tinha vencido no Alps Tour".Em 2022 Tomás Bessa militou sobretudo no Alps Tour, uma das terceiras divisões europeias. Jogou 18 torneios, passou o cut em 17 e carimbou sete top-10, incluindo o tal título no New Giza Open (-13), no Egito, onde fez história por ser o primeiro português a ganhar um torneio neste circuito. Terminou a época do Alps Tour no 8.º lugar da Ordem de Mérito.No Challenge Tour, a segunda divisão europeia, participou em oito torneios, sobretudo graças a convites da FPG, e passou seis cuts. O seu ponto alto foi o 6.º lugar (-12) no Open de Portugal at Royal Óbidos e encerrou a época no 107.º posto da Corrida para Maiorca.Só jogou um torneio do DP World Tour (a primeira divisão europeia), com outro convite da FPG, e passou o cut no Portugal Masters. Foi a segunda vez na sua carreira que no mesmo ano jogou as quatro voltas dos dois melhores torneios portugueses.No PT Tour entrou em quatro torneios, dois da época 2021/2022 e dois da temporada de 2022/2023. Somou dois títulos e nos outros dois eventos foi 2.º e 6.º classificado.A nível interno, foi pena não ter podido jogar o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, só se inscreveu num torneio do Circuito FPG e foi 3.º no Oporto Golf Club.É o segundo melhor português no ranking mundial (756.º), só atrás de Ricardo Melo Gouveia (280.º) e no ranking de profissionais da FPG é o 3.º, só atrás de Ricardo Melo Gouveia e de Ricardo Santos. "Foi, sem dúvida o meu melhor ano de sempre, a todos os níveis: ranking mundial, Alps Tour, Challenge Tour. No ranking nacional tenho muito orgulho de terminar no 3.º lugar. Apenas os jogadores do DP World Tour ficaram à minha frente. Sei que estou no caminho certo", avaliou.Em declarações ao PT Tour, Tomás Bessa avançou com algumas das razões que levaram-no a progredir este ano: "Estou a jogar bastante melhor, porque agora tenho uma forma diferente de abordar o jogo do ponto de vista psicológico. Sou mais paciente e não fico enervado se bater um mau ‘shot’ porque sei que tenho capacidade de recuperar. O meu jogo curto também melhorou bastante, principalmente com os ‘wedges’, o que permite-me ficar muitas vezes com possibilidades de fazer um bom resultado".O jogador cuja carreira é gerida pela Greatgolfe tem, no entanto, a noção de que foi uma temporada de transição e não um fim em si mesmo. As suas ambições são bem superiores, como fez questão de referir a. "É uma jornada muito longa. Quando um atleta torna-se profissional, aspira chegar ao DP World Tour – e eventualmente ao PGA Tour – e quer ganhar torneios, precisa de fazer esse caminho longo sempre com pequenas evoluções, de ano para ano. No golfe nunca iremos estar demasiado bem, nunca teremos o domínio total do jogo, pelas próprias características deste desporto. Há sempre grande margem de progressão e eu sinto que tenho essa margem de progressão, apesar de ter vindo a melhorar bastante e de os resultados falarem por si. Agora, mais do que os resultados, tem aumentado a minha confiança interna, em mim, na minha habilidade e no meu trabalho. Que venha 2023 com novos desafios, pois estou extremamente motivado para alcançar os meus objetivos".