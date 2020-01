Tomás Bessa vice-campeão na Final da Escola do Alps Tour

Tomás Bessa sagrou-se vice-campeão da Final da Escola de Qualificação do Alps Tour, após quatro dias de muito mau tempo no sul de Espanha, que forçou a organização a reduzir o torneio de três para duas voltas.





O português de 23 anos terminou assim 2019 em alta, estando claramente a jogar o melhor golfe da sua carreira nos últimos dois meses. Desde novembro, foi a quarta vez que terminou um torneio internacional no 2.º lugar, tendo feito o mesmo em três etapas do Portugal Pro Golf Tour.O Portugal Pro Golf Tour provou, aliás, ser um excelente circuito satélite de preparação para circuitos superiores, uma vez que o único jogador que foi capaz de bater Tomás Bessa foi o campeão Bradley Bawden, um britânico que só se tornou profissional em outubro e logo em novembro arrancou dois top-10 em torneios do PPGT disputados em Vilamoura."Estes bons resultados são fruto de um trabalho contínuo. Tenho vindo a melhorar todos os aspetos do meu jogo e cada vez sinto-me mais competitivo e capaz de jogar abaixo do Par de forma consistente", disse o profissional da Cigala, que está a sentir resultados benéficos da decisão de transitar para a Elite Golf Academy, no Algarve.Tomás Bessa totalizou 135 pancadas, 8 abaixo do Par do La Cala Resort, em Málaga, depois de voltas de 65 no Asia Course e de 70 no America Course, que lhe valeram um prémio de 550 euros.O inglês Bradley Bawden só foi melhor por 1 pancada, totalizando 134 (63+71), -9, embolsando 800 euros.Em declarações à Tee Times Golf (), em exclusivo para, Tomás Bessa explicou as dificuldades sentidas por todos os jogadores: "O tempo esteve muito mau à exceção do primeiro, em que apenas chuviscou. Precisámos de três dias para concluir a segunda volta devido à chuva forte e a rajadas de vento quase nos 80km/h. Por isso, tive de ser paciente, de abordar o campo de maneira mais defensiva e de tentar manter-me sempre mentalmente e estrategicamente em jogo".Para um jogador que tem aptidões naturais para um estilo atacante, ter de ser mais paciente e saber segurar o resultado é um esforço adicional, mas Tomás Bessa foi capaz de fazê-lo, mesmo quando, na última volta, tudo estava a correr mal, recuperando com 3 birdies nos últimos nove buracos."No primeiro dia joguei bastante sólido, com todas as partes do jogo a saírem bem. A última volta jogou-se em três dias, com cinco buracos no primeiro, quatro no segundo e nove no terceiro. Foi difícil a todos os níveis. Iniciei essa segunda volta de maneira sólida, com 1 pancada abaixo do Par ao final de 5 buracos, o que, dadas as condições, era um ótimo resultado. Foi naquele dia em jogámos apenas quatro buracos que as coisas complicaram-se. Fiz 1 duplo-bogey e 1 bogey em buracos consecutivos e dobrei os primeiros nove buracos com 2 acima do Par. No último dia, já o quarto do torneio, o tempo esteve muito bom, com sol e quase sem vento, e aí joguei bem e não falhei nenhum green", analisou.Para o jogador da PING Golf Europe poderá ter sido importante a experiência adquirida no ano anterior. Na Escola de Qualificação de 2018 Tomás Bessa teve de jogar a Primeira Fase da Escola no Asia Course, o mais difícil dos dois campos, e qualificou-se para a Final com um bom top-10. A Final da Escola correu-lhe mal e foi 80.º mas ficou a conhecer melhor os dois campos do La Cala Resort.Ter ido à Final de 2018 permitiu-lhe ter a Categoria-9 do Alps Tour e em 2019 ainda jogou em sete torneios, tendo como melhores resultados dois top-25 no Egito, logo no início da época.Um ano depois estava preparado para o La Cala Resort. Ser um homem do Norte também ajudou. Embora treine agora no Algarve, foi formado no Club de Golf de Miramar e também treinou muitas vezes em Paredes. O mau tempo não o assusta e sabe como enfrentá-lo.O mesmo passou-se com o campeão Bradley Bawden. "Vindo de Inglaterra, tenho imensa experiência com o mau tempo. Isto não é nada que não tenha visto antes. Nos maus momentos temos de ser positivos. É tudo uma questão de força mental", disse o britânico, que em 2019 venceu um torneio no circuito universitário americano ao serviço dos Tigers de Memphis e que, ainda como amador, foi vice-campeão de um torneio do PGA EuroPro Tour.Bawden era um dos líderes no final do primeiro dia, com 8 abaixo do Par, empatado, entre outros, com Tiago Cruz. O português de 37 anos ainda segurou o comando até ao final do nono buraco da segunda volta, mas depois, 1 bogey no buraco 12 e 1 duplo-bogey no 16 custaram-lhe a queda para o 10.º lugar (empatado com outros dois jogadores). Cruz agregou 138 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 64 e 74, para um prémio de 100 euros.Mesmo assim, como ficou bem dentro do top-35 da Final da Escola de Qualificação, Cruz, tal como Bessa, irá poder competir em todos os torneios do Alps Tour de 2020 com a Categoria-6 nesta terceira divisão europeia.Qualquer um deles terá como objetivo terminar a época de 2020 no top-5 da Ordem de Mérito, para apurarem-se para a temporada de 2021 do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.Para Tomás Bessa será uma estreia como membro de uma das terceiras divisões europeias. Já para Tiago Cruz, bem mais experiente, será uma via diferente de tentar aceder ao Challenge Tour, depois de alguns anos no Pro Golf Tour em que não logrou o tal top-5 de apuramento, apesar de bons resultados.Na semana passadajá tinha dado conta dos planos dos dois portugueses de competirem no Alps Tour em 2020, mas esta Categoria-6 garante-lhes um calendário completo e Tomás Bessa já sabe o que pretende fazer."O plano para 2020 é jogar no Alps Tour do início ao fim, começando já em fevereiro no Egito. Visto que o objetivo principal que delineei para 2020 é o top-5 da Ordem de Mérito do Alps Tour, para isso, ir ao Egito é imprescindível", sublinhou o jogador da Golfino.Tomás Bessa é ainda um jovem profissional, com apenas dois anos de carreira desde que deixou de ser amador. Ainda não amealhou prémios suficientes para ser autónomo e não provém de famílias endinheiradas. Com o pensa então financiar uma época inteira num circuito que viaja por Egito, Itália, França e Espanha?"Uma época completa no Alps Tour custa à volta de 25 mil euros – explica – e felizmente vou continuar com todos os meus patrocinadores em 2020, o que já é uma grande ajuda. Embora não tenha ainda as despesas suportadas na totalidade, o meu agente desportivo e amigo, Pedro Lima Pinto, representante da Greatgolf, tem vindo a fazer um ótimo trabalho de forma a conseguir-me associar a novos parceiros para suportar a longa época que se avizinha. Segundo o feedback que tenho tido dele, penso que se perfilam-se boas notícias".Se Tomás Bessa ainda está em início de carreira, Tiago Cruz é um profissional bem-sucedido e o antigo bicampeão nacional tem conseguido todos os anos fazer épocas de saldo financeiro positivo, o que permite-lhe financiar a sua carreira, com o apoio de patrocínios importantes como o BiG e a Galvin Green.A Final da Escola de Qualificação do Alps Tour teve um terceiro português, Tomás Silva, mas este não foi tão bem-sucedido, pois encerrou a sua prestação no grupo dos 90.º classificados, com 149 pancadas, 6 acima do Par, depois de rondas de 76 e 73. Bem longe do 18.º posto (-2) que alcançara em 2018 nos mesmos campos.Isto significa que o atual bicampeão nacional não poderá participar em todos os torneios do Alps Tour de 2020, mas apenas em alguns com a sua Categoria-9.Mesmo assim, Tomás Silva está confiante: "Considero que esta Escola de Qualificação foi meramente um acidente no percurso e estou confiante de que, se conseguir entrar em alguns torneios, conseguirei entrada para os restantes através de boas classificações. Mas o acesso aos torneios será agora mais difícil, sem dúvida. Jogarei também alguns torneios do Portugal Pro Golf Tour para preparar-me para o ano e caso surja a oportunidade de participar em alguns torneios do Challenge Tour vou fazer para que seja num pico de forma".Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para