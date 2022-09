Tomás Gouveia continua a ser o melhor golfista português no Challenge da Suíça

Tomás Gouveia reforçou este sábado o estatuto de melhor português no Challenge da Suíça, ao terminar o penúltimo dia do torneio do segundo circuito europeu no grupo dos golfistas classificados em 31.º lugar.

Tomás Gouveia entregou um cartão com 73 pancadas, uma acima do par do campo, na sequência de dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), após ter efetuado 71 nos dois dias anteriores, totalizando 215.

Tomás Bessa precisou de 75 golpes, três acima do par e fruto de igual número de 'bogeys', passando a ocupar a 48.ª posição, com um total de 218, menos cinco do que Vítor Lopes, 60.º posicionado, com 223, depois de hoje ter necessitado de 78, com apenas um 'birdie' para contrapor a cinco 'bogeys' e um duplo 'bogey'.

O Challenge da Suíça, que termina no domingo, em Folgensbourg, na França, continua a ser liderado pelo francês Jeong Weon Ko, com um total de 206 'shots', menos um do que o dinamarquês Martin Simonsen, segundo colocado.